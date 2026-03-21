Коуч Ливерпуля после фиаско заговорил о деньгах: «Они не хотят признавать»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот эмоционально прокомментировал поражение от «Брайтона» в 31-м туре Английской Премьер-лиги (1:2).

«То, что пошло не так, началось ещё до этого матча. Как и много раз в этом сезоне, когда мы проводили очень хорошую игру и думали, что сможем перенести этот уровень на следующий матч.

У нас травмирован Мо Салах, травмирован Алиссон, а через две минуты выбыл Уго Экитике. Это случалось с нами так много раз в этом сезоне, и снова теперь. И еще то, что часто происходило в этом сезоне: первый момент соперника сразу становился голом.

Матч против «Брайтона» на выезде – сложная игра для любой команды, особенно если отсутствуют несколько очень влиятельных игроков. Конечно, глядя на турнирную таблицу, это поражение очень болезненно и должно нас сильно расстроить.

Но основная причина нашего положения в таблице в том, что мы потеряли очки в матче с «Вулверхэмптоном» на последней минуте из-за рикошета, а неделю назад – против «Тоттенхэма»… не неделю назад, потому что нам пришлось играть в воскресенье, а не в субботу, а затем еще в среду и субботу, в отличие от всех других команд Лиги чемпионов. Гол на 90-й минуте на прошлой неделе – это большая проблема, чем поражение на выезде от «Брайтона».

Если ты играешь против команды, которая отдохнула всего 62 часа, первое, что ты делаешь, – делаешь игру интенсивной, играешь первые дуэли, играешь жесткие дуэли. С дуэлями ничего плохого, кстати, но, к сожалению, это была коллизия, и Уго выбыл.

Они были лучшей командой и создали больше моментов, чем мы. Все, что я скажу об этом, люди воспримут как оправдание, а я никогда не люблю искать оправдания после игры.

Обычно в Англии, когда клуб тратит 450 млн, что мы и сделали, это добавляет силы уже отличной команде, которую ты имеешь. Но этот клуб имеет другую модель, и никто этого не хочет видеть и понимать. Я могу это понять, потому что фанаты других команд или некоторые эксперты не хотят признать, что мы продали игроков на 300 млн.

Если игрок за 150 млн никогда не был доступен, это уже одно. Если Джованни Леони никогда не был доступен из-за травмы, это уже второе. То есть мы уже работаем с тем, что продали.

Джереми Фримпонг в последнее время стал доступнее. А Георги Мамардашвили был одним из тех, кого мы подписали за 450 млн. Он – второй вратарь.

Совершенно логично, если в прошлом сезоне ты выиграл чемпионат и потратил 150 млн, а не 450 млн, что ожидания высоки. И эти ожидания были высокими для экспертов, медиа, для меня и для фанатов. Но в нашем клубе мы также смотрим на ситуацию и вызовы, с которыми столкнулись в этом сезоне.

И тогда мы можем быть чуть более реалистичными относительно того, почему этот сезон сложился так, как сложился. Но все равно это недостаточно. Независимо от того, сколько оправданий я могу придумать, позиция все равно недостаточно хороша», – заявил Арне.