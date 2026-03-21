21 марта «Ливерпуль» потерпел поражение от «Брайтона» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч на арене «Амекс Стэдиум» завершился минимальной победой хозяев – 2:1.

Победу «чайкам» принес Дэнни Уэлбек, известный своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Нападающий дважды поразил ворота «Ливерпуля», на что гости не смогли ответить.

К поражению «мерсисайдцев» добавилась и потеря Уго Экитике, который получил травму в начале встречи.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 21 марта

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Уэлбек, 14, 56 – Керкез, 30

Видео голов и обзор матча: