Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Дубль Уэлбека, травма Экитике. Видео голов
21.03.2026 14:45 – FT 2 : 1
21 марта 2026, 19:29 | Обновлено 21 марта 2026, 19:32
Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Дубль Уэлбека, травма Экитике. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

21 марта «Ливерпуль» потерпел поражение от «Брайтона» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч на арене «Амекс Стэдиум» завершился минимальной победой хозяев – 2:1.

Победу «чайкам» принес Дэнни Уэлбек, известный своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Нападающий дважды поразил ворота «Ливерпуля», на что гости не смогли ответить.

К поражению «мерсисайдцев» добавилась и потеря Уго Экитике, который получил травму в начале встречи.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 21 марта

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Уэлбек, 14, 56 – Керкез, 30

Видео голов и обзор матча:

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Джек Хиншелвуд.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Керкез (Ливерпуль).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Диего Гомес.
Андрей Витренко
