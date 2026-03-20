В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Брайтон

Довольно нестабильный сезон проводят чайки, хотя в последних матчах им удалось значительно улучшить результаты. В общей сложности, за 30 туров Премьер-лиги «Брайтон» завоевал 40 баллов, которые пока позволяют ему находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 не очень велико – всего 5 очков.

В Кубке Англии коллективу удалось дойти до 1/16 финала, однако там он потерпел поражение против того же «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Ливерпуль

Так же нестабильно проходит сезон и для мерсисайдцев. За 30 поединков чемпионата Англии коллективу удалось завоевать 49 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему находиться на 5-й позиции общего зачета. И от 3-го и от 7-го места «Ливерпуль» отделяет уже 5 баллов. В национальном кубке «красные» дошли до четвертьфинала, где их ждет поединок против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов мерсисайдцам также удалось квалифицироваться в 1/4 финала, выбив «Галатасарай» с общим счетом 4:1.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ливерпуль». За этот отрезок «красные» победили 4 раза, а еще 1 выигрыш завоевал «Брайтон».

Интересные факты

«Брайтон» победил только в 2/9 предыдущих домашних поединках.

В 6/7 предыдущих матчах «Брайтона» забивала только 1 команда.

В 4/6 последних поединках «Ливерпуля» было забито больше 2.5 голов.

«Брайтон» сохранил ворота сухими лишь в 2/12 последних матчах.

В 9/10 предыдущих играх между клубами было забито более 2.5 голов.

Возможные стартовые составы

Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, ван Гекке, Виффер – Гросс, Милнер, Хиншелвуд – Минте, Велбек, Гомез

Ливерпуль: Мамардашвили – Керкез, ван Дейк, Конате, Собослай – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Фримпонг – Экитикэ

Прогноз

Предыдущие матчи между коллективами были довольно забивными, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).