Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заглохли в АПЛ. Ливерпуль проиграл на выезде Брайтону, дубль Уэлбека
21.03.2026 14:45 – FT 2 : 1
21 марта 2026, 16:45 | Обновлено 21 марта 2026, 16:52
Заглохли в АПЛ. Ливерпуль проиграл на выезде Брайтону, дубль Уэлбека

«Мерсисайдцы» потерпели фиаско в гостях

21 марта «Ливерпуль» потерпел неудачу в выездном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона».

«Мерсисайдцы» на арене «Амекс Стэдиум» уступили хозяевам с минимальным счетом – 1:2.

Главным героем встречи стал экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек, который оформил дубль и решил исход матча.

Помимо поражения, «Ливерпуль» понес и кадровую потерю – Уго Экитике получил травму в начале игры и был заменен уже на 8-й минуте.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 21 марта

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Уэлбек, 14, 56 – Керкез, 30

По теме:
Футболисту сборной Украины грозит хирургическое вмешательство за границей
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21 марта 2026, 09:26 2
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением

Глава World Boxing разрешил присоединение россии

Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А
Футбол | 21 марта 2026, 10:16 5
Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А
Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А

Руслан не удовлетворен арбитражем матча против Удинезе (0:2)

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 07:36
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Футбол | 21.03.2026, 15:09
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Футбол | 20.03.2026, 15:55
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
20.03.2026, 05:45 7
Бокс
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
20.03.2026, 02:23 4
Теннис
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
