Заглохли в АПЛ. Ливерпуль проиграл на выезде Брайтону, дубль Уэлбека
«Мерсисайдцы» потерпели фиаско в гостях
21 марта «Ливерпуль» потерпел неудачу в выездном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона».
«Мерсисайдцы» на арене «Амекс Стэдиум» уступили хозяевам с минимальным счетом – 1:2.
Главным героем встречи стал экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек, который оформил дубль и решил исход матча.
Помимо поражения, «Ливерпуль» понес и кадровую потерю – Уго Экитике получил травму в начале игры и был заменен уже на 8-й минуте.
Английская Премьер-лига. 31-й тур, 21 марта
«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1
Голы: Уэлбек, 14, 56 – Керкез, 30
