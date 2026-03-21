Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Уго Экитике был вынужденно заменен уже на 8-й минуте встречи
23-летний нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил повреждение в начале матча против «Брайтона» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.
Французский футболист на высокой скорости столкнулся с плечом Джеймса Милнера и травмировался после этого эпизода.
Уго хотел продолжить встречу, но боль мешала ему двигаться.
Нападающий со слезами на глазах покинул футбольное поле – его заменили уже на 8-й минуте.
Hugo Ekitike looked visibly upset after a James Milner challenge forced him off injured 👀 pic.twitter.com/o7KPDCigEl— ESPN UK (@ESPNUK) March 21, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые в конце марта проведут два поединка в испанской Валенсии
В чемпионате Хорватии дефект газона в штрафной напрямую повлиял на результат матча