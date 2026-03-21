23-летний нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил повреждение в начале матча против «Брайтона» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Французский футболист на высокой скорости столкнулся с плечом Джеймса Милнера и травмировался после этого эпизода.

Уго хотел продолжить встречу, но боль мешала ему двигаться.

Нападающий со слезами на глазах покинул футбольное поле – его заменили уже на 8-й минуте.

ФОТО. Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча

Getty Images/Global Images Ukraine

