Ливерпуль стал 7-м действующим чемпионом АПЛ с 10+ поражениями в сезоне
Вспомним, какие клубы раньше отличились подобным «достижением»
Ливерпуль потерпел 10-е поражение в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 31 тура против Брайтона (1:2).
Таким образом, Ливерпуль стал 7-м действующим чемпионом Премьер-лиги, который в следующем сезоне проиграл в 10+ матчах.
К ним подобным «достижением» отмечались Лидс Юнайтед (1992/93), Блэкберн Роверс (1995/96), Манчестер Юнайтед (2013/14), Челси (2015/16 и 2017/18) и Лестер Сити (2016/17).
Чемпионы АПЛ с 10+ поражениями в следующем сезоне
- Лидс Юнайтед – 1992/93 (15)
- Блэкберн Роверс – 1995/96 (13)
- Манчестер Юнайтед – 2013/14 (12)
- Челси – 2015/16 (12)
- Лестер Сити – 2016/17 (18)
- Челси – 2017/18 (10)
- Ливерпуль – 2025/26 (10)
10 – Reigning Premier League champions to lose 10+ games in a season:— OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2026
Leeds United in 1992-93 (15)
Blackburn Rovers in 1995-96 (13)
Manchester United in 2013-14 (12)
Chelsea in 2015-16 (12)
Leicester City in 2016-17 (18)
Chelsea in 2017-18 (10)
Liverpool in 2025-26 (10)
Команды Второй лиги порадовали результативностью
Ашраф Хакими сделал громкое заявление