  4. Ливерпуль стал 7-м действующим чемпионом АПЛ с 10+ поражениями в сезоне
21 марта 2026, 18:39
Ливерпуль стал 7-м действующим чемпионом АПЛ с 10+ поражениями в сезоне

Вспомним, какие клубы раньше отличились подобным «достижением»

Ливерпуль потерпел 10-е поражение в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 31 тура против Брайтона (1:2).

Таким образом, Ливерпуль стал 7-м действующим чемпионом Премьер-лиги, который в следующем сезоне проиграл в 10+ матчах.

К ним подобным «достижением» отмечались Лидс Юнайтед (1992/93), Блэкберн Роверс (1995/96), Манчестер Юнайтед (2013/14), Челси (2015/16 и 2017/18) и Лестер Сити (2016/17).

Чемпионы АПЛ с 10+ поражениями в следующем сезоне

  • Лидс Юнайтед – 1992/93 (15)
  • Блэкберн Роверс – 1995/96 (13)
  • Манчестер Юнайтед – 2013/14 (12)
  • Челси – 2015/16 (12)
  • Лестер Сити – 2016/17 (18)
  • Челси – 2017/18 (10)
  • Ливерпуль – 2025/26 (10)
