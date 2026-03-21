  4. Такого не было 10 лет. Ливерпуль снова огорчил своих болельщиков
Англия
21 марта 2026, 17:40 | Обновлено 21 марта 2026, 17:53
Такого не было 10 лет. Ливерпуль снова огорчил своих болельщиков

Потерпели уже 10-е поражение в сезоне АПЛ

21 марта 2026, 17:40 | Обновлено 21 марта 2026, 17:53
Такого не было 10 лет. Ливерпуль снова огорчил своих болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче чемпионата Англии проиграл Брайтону со счетом 1:2 и потерпел десятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Такого количества поражений у Красных не было с сезона 2015/16, когда команда c 10 неудачами закончила чемпионат на 8-й позиции.

Сейчас команда Арне Слота после 31-го тура набрала 49 очков и занимает 5-е место. Пятая позиция по итогам сезона, скорее всего, обеспечит Ливерпулю место в Лиге чемпионов.

Антирекорд клуба по количеству поражений в сезоне АПЛ – 14 матчей.

