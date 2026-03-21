Англия21 марта 2026, 17:40 | Обновлено 21 марта 2026, 17:53
Такого не было 10 лет. Ливерпуль снова огорчил своих болельщиков
Потерпели уже 10-е поражение в сезоне АПЛ
Ливерпуль в матче чемпионата Англии проиграл Брайтону со счетом 1:2 и потерпел десятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.
Такого количества поражений у Красных не было с сезона 2015/16, когда команда c 10 неудачами закончила чемпионат на 8-й позиции.
Сейчас команда Арне Слота после 31-го тура набрала 49 очков и занимает 5-е место. Пятая позиция по итогам сезона, скорее всего, обеспечит Ливерпулю место в Лиге чемпионов.
Антирекорд клуба по количеству поражений в сезоне АПЛ – 14 матчей.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 марта 2026, 09:26 3
Глава World Boxing разрешил присоединение россии
Футбол | 21 марта 2026, 08:26 13
Киевский клуб перечислил рекорды футболиста
Футбол | 21.03.2026, 17:38
Футбол | 21.03.2026, 17:16
Футбол | 21.03.2026, 07:36
Популярные новости
20.03.2026, 08:55 6
20.03.2026, 18:55 24
20.03.2026, 00:01 225
20.03.2026, 04:02 2
20.03.2026, 10:10 9
20.03.2026, 06:23 34
21.03.2026, 13:15
20.03.2026, 02:23 4