  4. Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
21 марта 2026, 08:17 | Обновлено 21 марта 2026, 08:54
Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед не сумел обыграть Борнмут в матче АПЛ.

Игра 31-го тура Английской Премьер-лиги завершилась вничью (2:2).

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

Однако Борнмут быстро ответил, на 67-й минуте Райан Кристи восстановил равновесие. Уже через несколько минут МЮ снова оказался впереди, после прострела мяч рикошетом от Джеймса Хилла залетел в ворота хозяев, и на 71-й минуте счет стал 2:1 в пользу МЮ.

Хозяева поля не сдались и сумели спасти игру. Гарри Магуайр у Манчестер Юнайтед получил красную карточку. На 81-й минуте Борнмут получил право на пенальти, который реализовал Эли Крупи, установив окончательный счет 2:2.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (55), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

АПЛ. 31-й тур. 20 марта 2026

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Кристи, 67, Крупи, 81 (пен) – Бруну Фернандеш, 61 (пен.), Хилл, 71 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Эли Крупи (Борнмут).
78’
Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Автогол забил Джеймс Хилл (Борнмут).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Борнмут), асcист Адриен Трюффер.
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
