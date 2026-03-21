Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ
Манчестер Юнайтед не сумел обыграть Борнмут в матче АПЛ.
Игра 31-го тура Английской Премьер-лиги завершилась вничью (2:2).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый тайм прошел без забитых мячей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и вывел гостей вперед.
Однако Борнмут быстро ответил, на 67-й минуте Райан Кристи восстановил равновесие. Уже через несколько минут МЮ снова оказался впереди, после прострела мяч рикошетом от Джеймса Хилла залетел в ворота хозяев, и на 71-й минуте счет стал 2:1 в пользу МЮ.
Хозяева поля не сдались и сумели спасти игру. Гарри Магуайр у Манчестер Юнайтед получил красную карточку. На 81-й минуте Борнмут получил право на пенальти, который реализовал Эли Крупи, установив окончательный счет 2:2.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (55), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).
АПЛ. 31-й тур. 20 марта 2026
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Кристи, 67, Крупи, 81 (пен) – Бруну Фернандеш, 61 (пен.), Хилл, 71 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
