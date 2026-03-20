В пятницу, 20 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Борнмут

Совершенно неплохие результаты демонстрирует «Борнмут» в текущем сезоне. После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды уже 41 зачетный пункт, что пока позволяет ей находиться на 10-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета и от топ-4 расстояние почти одинаковое – 12 и 10 очков соответственно.

Кубок Англии «вишни» покинули после поражения против «Ньюкасла» в серии пенальти 1/32 финала. С такой же стадии «Борнмут» вылетел в Кубке лиги, проиграв «Брентфорду».

Манчестер Юнайтед

Первая половина сезона прошла для красных дьяволов не лучшим образом, хотя с приходом Майкла Каррика результаты клуба значительно улучшились. В общей сложности, за 30 поединков Премьер-лиги «МЮ» получил 54 балла, благодаря которым теперь находится на 3-й строчке турнирной таблицы. И от 2-го и от 6-го места команду отделяет 7 очков.

Кубковый сезон для манкунианцев не задался – из Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона», а на этой же стадии Карабао Кап сенсационно проиграла «Гримсби».

Личные встречи

В последних 5-х личных матчах между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

5/6 последних матчей «Борнмута» завершились вничью.

Только в 1/7 последних матчей «Борнмута» было забито больше 2.5 голов.

В последних 8-х играх «Манчестер Юнайтед» всего дважды сохранил ворота сухими.

В 7 предыдущих выездных матчах «МЮ» победил только дважды.

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес – Кристи, Скотт – Тавернье, Крупи, Райан – Эйанилон

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, Магвайр, Йоро, Далот – Мейну, Каземиро – Кунья, Фернандеш, Диалло – Мбемо

Прогноз

Последние игры «Борнмута» совсем не богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.92 по линии БК betking).