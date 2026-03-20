Два пенальти и удаление. Борнмут и Ман Юнайтед выдали матч на четыре гола

Борнмут и Манчестер Юнайтед не сумели определить сильнейшего в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Виталити, завершился со счетом 2:2.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 20 марта

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Кристи, 67, Крупи, 81 (пен.) – Бруну Фернандеш, 61 (пен.), Хилл, 71 (автогол)

Удаление: Магуайр, 78 (Ман Юнайтед)