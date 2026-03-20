Спасительная соломинка? Что означает штраф Челси для громкого дела Ман Сити

16 марта «Челси» официально отчитался о штрафных санкциях, полученных по результатам рассмотрения дела в отношении финансовой отчетности, инвестиций третьих сторон и развития молодежи в период, когда владельцем клуба был российский олигарх Роман Абрамович. К удивлению для многих, «синим» удалось отделаться, как говорят в подобных случаях, легким испугом: на клуб наложили денежный штраф в размере 10,75 миллионов фунтов, а также два трансферных бана. Первый запрещает лондонцам регистрировать игроков академии на срок в 9 месяцев, второй – касается главной команды, однако является фактически условным с отсрочкой на два года.

Иными словами, наказание для «Челси» действительно оказалось достаточно мягким, и вряд ли клуб будет обжаловать подобный вердикт, который мало влияет на стратегические планы и задачи «синих».

Но в целом после того, как английский клубный футбол узнал штрафные санкции, которые будут применены к «Челси», в воздухе возник другой, не менее, а скорее даже куда более серьезный вопрос – а чего же тогда ждать в деле о 115 нарушениях финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити», которое вот уже который год никак не найдет своего логичного завершения?

Несмотря на то, что в указанных делах (касающихся нарушений «Челси» и «Манчестер Сити») есть немало существенных различий, многие авторитетные английские эксперты полагают, что вынесенные в минувший понедельник решения по делу «синих» создают условия для реалистичного сценария, при котором «горожане» также окажутся наказанными лишь денежными штрафами и запретом на трансферы, а не огромным снятием очков и потенциальным вылетом в Чемпионшип, если вина «Манчестер Сити» будет доказана.

Юрист Стефан Борсон, который внимательно следит за ходом дела, касающегося рассмотрения 115 обвинений в адрес «Манчестер Сити», еще два с половиной года назад, когда вся эта юридическая головоломка только-только начиналась, был практически убежден – у независимой комиссии, занимающейся этим процессом, не будет иного варианта, кроме как применить к «горожанам» самые суровые санкции, вследствие чего титулованный и амбициозный клуб окажется в Чемпионшипе.

Сегодня, после обнародования результатов по делу «Челси», Борсон уже не выражает уверенности в том, что наиболее строгие санкции в отношении «Манчестер Сити» все-таки будут применены. Что правда, отход от этого эксперт считает серьезной проблемой для лиги в будущем.

«Это потенциально может создать некоторые проблемы для Премьер-лиги в будущем, поскольку другие клубы будут ссылаться на это в контексте применения санкций», – заявил Борсон, который считает, что «Челси» удалось добиться «блестящего результата», когда клуб избежал повторения историй с наказаниями для «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Другой известный британский специалист, мнение которого котируется в вопросах футбольных финансов, – Киран Магуайр – считает, что руководство «Манчестер Сити» может быть исключительно довольно тем, как прошло рассмотрение дела «Челси», ведь на него отныне можно будет указывать как на своего рода юридический прецедент, пытаясь значительно уменьшить строгость санкций, которые будут применены по отношению к «горожанам».

Getty Images/Global Images Ukraine

«Учитывая, что «Манчестер Сити» обвиняется в неучтенных платежах в рамках 115 пунктов обвинения, можно предположить, что они будут очень довольны этим вердиктом», – отметил Магуайр.

Стоит отметить, что прошло уже 15 месяцев с момента завершения работы независимой комиссии по расследованию дела о нарушениях со стороны «Манчестер Сити», однако никаких реальных признаков того, что вердикт по нему будет вскоре оглашен нет и близко. Более того, большинство посвященных в тему экспертов склонны полагать, что до конца нынешнего сезона ждать решения по резонансному делу «горожан» не стоит.

Впрочем, есть и другой взгляд на ситуацию, который вовсе не свидетельствует в пользу того, что нынешний вердикт в отношении «Челси» станет своего рода спасительной соломинкой для «Манчестер Сити» в их куда более запутанном и резонансном деле.

Дело в том, что новые владельцы «Челси» в свое время самостоятельно сообщили компетентным органам английского футбола о выявленных ими нарушениях в процессе аудита. Именно поэтому, как считают аналитики, «синие» и получили смягчение в наказании, когда до снятия очков речь так и не дошла.

Что касается «Манчестер Сити», то в этом клубе, наоборот, всегда категорически отрицали любые возможности нарушений правил, установленных лигой. Этот фактор является большой разницей между делами «синих» и «горожан», уверен Борсон.

«Это разные ситуации. Я не думаю, что «Манчестер Сити» смог бы спокойно обосновать необходимость исключительного сотрудничества в качестве смягчающих обстоятельств, поэтому это сразу же является решающим фактором. Однако этот случай [вердикт по делу «Челси»] подрывает серьезность обвинений в сокрытии информации и преднамеренных действиях, когда речь идет о финансовых нарушениях. Таким образом, у «Сити» будет возможность, по крайней мере, юридически объяснить, почему существенное снятие очков не является обоснованным наказанием в ​​их деле, если их все-таки признают виновными. На основании нынешнего дела «Челси» защитники интересов «Манчестер Сити» могут утверждать, что отправной точкой должен быть штраф, если будут доказаны лишь некоторые из обвинений», – полагает Борсон.

Уже сейчас ряд английских футбольных инсайдеров пишут, что внутри большинства клубов-участников АПЛ есть определенное недовольство по отношению к тому, что для более титулованных, популярных и богатых клубов находятся аргументы, способствующие смягчению санкций, в то время как «Эвертон» и «Ноттингем Форест» были наказаны снятием очков за, по сути, все те же финансовые нарушения.

Да и среди грандов нет единого подхода и взгляда на ситуацию, ведь еще в конце 2024 года сообщалось, что «Ливерпуль» подавал иск с целью получения компенсации, если «Манчестер Сити» все-таки будет признан виновным в деле о 115 нарушениях финансовых правил.

В то же время внутри самой Премьер-лиги, как передают инсайдеры, не считают, что нынешний вердикт по делу «Челси» можно хоть сколько-нибудь соотносить с рассмотрением дела «Манчестер Сити». Там полагают, что ситуации настолько различны, «насколько отличаются между собой апельсины и яблоки». Все дело в том, что «Челси» действительно признал свою вину самостоятельно, и ее не приходилось доказывать независимой комиссии, что произошло в деле «Манчестер Сити». Новые владельцы «Челси» раскрыли нарушения, которые, скорее всего, никогда бы не были обнаружены без их «исключительного сотрудничества».

Даже в ходе финального рассмотрения дела, АПЛ особо подчеркивала, что с учетом выявленных секретных платежей, «Челси» все равно не нарушил бы правила прибыльности и устойчивости ни в один из рассматриваемых годов.

В ситуации с «Манчестер Сити» подобных «смягчающих обстоятельств» вроде бы как не существует, однако юристы на то и едят свой хлеб с красной икрой, чтобы в критических ситуациях творить чудеса, доказывая, выражаясь фигурально, что любой квадрат может называться квадратом только после того, как будет установлено, что это не круг или любая иная общеизвестная геометрическая фигура. И дело «Челси», когда итоговые санкции оказались весьма лояльными к нарушителю, точно сыграет в плюс для «Манчестер Сити», отодвинув на задний план куда более настораживающие кейсы с наказаниями для «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

В конце концов, сам факт того, что затяжка с вердиктом по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» является настолько существенной приводит исключительно к появлению все новых и новых конспирологических теорий и все меньше и меньше заставляет поверить в реальность применения сверхжестких, а то и вовсе сенсационных санкций по отношению к «горожанам»…