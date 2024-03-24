Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом

Новость о том, что английская Премьер-лига решила лишить «Ноттингем Форест» четырех очков в турнирной таблице за нарушение правил прибыли и устойчивого развития, была с оптимизмом воспринята некоторыми болельщиками «Эвертона», ранее пострадавшего от аналогичных действий организации сперва на 10, а после успешной апелляции, на 6 очков. Однако, как показывает развитие событий и последние комментарии компетентных британских юристов, на самом деле «ирискам» рано радоваться, ведь их собственная судьба в АПЛ буквально «висит на волоске».

Еще 15 января «Эвертон» публично заявил, что руководство АПЛ вновь инициировало расследование и обвиняет клуб в финансовых нарушениях, за что «ирискам» грозит очередное снятие очков. Тогда же, в середине января, лига также начала дело и против «Ноттингем Форест», которое сейчас завершилось 4-очковым штрафом для «лесников», против чего последние уже намерены подавать апелляцию.

Сложно сказать, чем завершится для «Эвертона» второе дело по финансовым нарушениям, однако большинство экспертов по британскому футболу сейчас сходятся во мнении, что кейс «Ноттингем Форест», скорее, является негативным явлением для «ирисок» и свидетельствует в пользу еще одного очкового штрафа, который будет принят в их отношении. Иными словами, специалисты уверены, что дело «лесников» устанавливает своего рода новый стандарт в решениях, которые будет принимать английская Премьер-лига по аналогичным делам сейчас и в дальнейшем.

Изначально АПЛ критиковали за то, что в самом начале рассмотрения дел против «Эвертона» и «Ноттингем Форест» в регламентах лиги отсутствовала утвержденная система наказаний для таких случаев. Говоря проще: клубы становились заложниками неписанных правил, и их наказывали так, как было решено уже по ходу, а не согласовано перед началом соревновательного процесса, как и подобает в подобных случаях. Руководителю АПЛ Ричарду Мастерсу даже приходилось оправдываться, приводя в пример исторический случай с «Портсмутом», а также объясняя, почему «Эвертон» оказался своего рода первопроходцем среди наказанных.

В американском профессиональном спорте общепринятым является принцип установления точных правил по наказанию за финансовые нарушения. Фактически последние делятся на типы, и в зависимости от суммы превышения «порогового значения» с команды вычитается четко оговоренное количество очков. Подобного рода дифференциация в наказаниях отсутствовала в АПЛ до текущего сезона, и именно за это лигу сейчас активно критикуют болельщики, специалисты и юристы, заявляя, что подобного рода наказания, как против «Эвертона» и «Ноттингем Форест», являются элементами несогласованности и хаоса.

То, что не было проделано раньше, в АПЛ пытаются уладить и настроить сейчас. В частности, два дела против «Эвертона» и одно разбирательство в отношении «Ноттингем Форест» уже сформировали определенную базу, на основании которой просматриваются зачатки структуры будущих наказаний за аналогичные проступки.

Сейчас в руководстве АПЛ существует идея о том, что снятие очков является единственной подходящей санкцией за нарушения правил прибыли и устойчивого развития, которая будет способна мотивировать клубы не преступать разрешенный «порог». В ходе процесса в отношении «Ноттингем Форест» специальная комиссия, собранная для этого по указанию АПЛ, пошла еще дальше, и предприняла попытку разделить финансовые нарушения как минимум на три категории: мелкие, существенные и крупные.

В итоге первое нарушение «Эвертона», а также «финансовые проделки» со стороны «Ноттингем Форест» были классифицированы как существенные. В процессе взаимодействия с апелляционной комиссией было установлено, что три очка штрафа являются «правильной отправной точкой для наказания за любое существенное финансовое нарушение». Однако тогда же стороны сошлись на мнении, что к клубам могут применяться дополнительные очковые взыскания по шкале в рамках «крупной» категории нарушений.

Специальная комиссия по делу «Ноттингем Форест» также предложила не наказывать снятием очков клубы, которые допустили мелкие финансовые нарушения. В этом случае рекомендовано применять другие санкции, как то финансовые штрафы, а вот за крупные нарушения целесообразно рассматривать куда более серьезные наказания – вплоть до исключения из лиги.

Учитывая, что по второму делу в отношении «Эвертона», которое ныне пребывает на рассмотрении, речь идет о сумме превышения в 19,5 миллионов фунтов за три сезона, с высокой долей вероятности, это нарушение будет признано существенным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наставник Эвертона Шон Дайч

​​

Эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон считает, что после решения по «Ноттингем Форест» руководству «Эвертона» стоит ожидать еще одного очкового штрафа, что в конечном итоге сведет на нет весь успех от первичной апелляции, по результатам которой клубу из Ливерпуля удалось вернуть себе 4 очка.

«Решение по делу «Ноттингем Форест» означает, что «Эвертон», скорее всего, получит еще один очковый штраф, чего лично я не ожидал. В Премьер-лиге сейчас нет четкого регламента, в котором говорится, что если вы нарушите правило X, то произойдет конкретное наказание Y. Однако сейчас эти правила пишутся фактически по ходу дела. Размер нарушения по второму обвинению теперь будет оцениваться с точки зрения его масштабов. Таким образом, еще один штраф, теперь уже с лишением четырех очков, видится более чем вероятным, что приведет «Эвертон» к все тому же лишению 10 очков, которое было у них изначально», – сказал Уилсон.

Эксперт исходит из того, что первоначально «Ноттингем Форест» грозило снятие шести очков, но наказание было смягчено до четырех пунктов, так как руководство «лесников» сотрудничало с АПЛ в вопросе рассмотрения дела. «Эвертон» изначально был подвергнут более строгим санкциям, так как не пошел на сотрудничество сразу, и сейчас остается неясным, как будет оцениваться их дальнейшее сотрудничество с лигой.

В стане «ирисок» собираются выстраивать линию защиты на том ключевом аргументе, что клуб уже был подвергнут наказанию по финансовым нарушениям за три года, начиная с 2019-го и заканчивая 2022-м. Принцип «двойной ответственности» должен быть учтен при рассмотрении второго дела против «Эвертона», плюс ко всему в клубе просят комиссию учесть серьезные инвестиции «ирисок» в строительство нового стадиона в доке Брэмли-Мур.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ожидается, что вердикт по второму делу в отношении финансовых нарушений «Эвертона» будет оглашен не позднее 8 апреля, а его рассмотрение начнется уже на следующей неделе. Если следовать кейсу «Ноттингем Форест», то приговор должен быть объявлен в течение семи рабочих дней после завершения слушаний.

Британские футбольные юристы отмечают, что у «Эвертона» также будет возможность подать апелляцию на решение АПЛ по второму делу против клуба, если оно не устроит руководство «ирисок». На это мерсисайдцы получат семь дней, а окончательное решение по апелляции должно быть принять до 24 мая – даты, которую уже установила Премьер-лига как своего рода «час Ч».

Другой вопрос, что 24 мая – это пятница, которая следует за последней неделей, когда должен будет сыгран заключительный тур в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Это означает, что «Эвертон» может завершить сезон, так до конца и не понимая, находится ли он в безопасности или нет, тем более что эта дата совпадает с датой рассмотрения апелляции, которую уже подал «Ноттингем Форест», хотя вполне вероятно, что по делу «лесников» решение все-таки появится раньше.

Что ж, «Эвертон» в конце минувшего года оказался первым клубом в истории АПЛ, который серьезно пострадал за нарушение финансовых правил лиги, а теперь рискует оказаться первым, кто вылетит из турнира фактически задним числом. Нашему Виталию Миколенко, контракт которого с «ирисками» действует еще два сезона, не позавидуешь…