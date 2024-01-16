Впервые в истории. АПЛ объяснила, почему наказала Эвертон
У команды отобрали 10 очков
Руководитель АПЛ Ричард Мастерс рассказал, что «Эвертон», который получил 10-очковый штраф, стал первым, кто получил подобное наказание в истории Лиги. Но персонально против клуба лига ничего не имеет.
«Я не думаю, что с этим возник какой-то бардак. Никто не любит финансовые ограничения, АПЛ впервые наказала клуб очковым штрафом. Но мы ввели правила не просто так. Был случай «Портсмута», который угодил в администрацию и отправился в низшие лиги. И АПЛ решила, что клубы не могут тратить деньги просто так, превышая свои бюджеты в разы. И первое наказание получил «Эвертон».
«Никто этого не хотел, однако все клубы должны выполнять финансовые правила. Мы подсчитали доходы и расходы «Эвертона» за период в три сезона, нашли нарушения и вынесли вердикт», — заявил Мастерс.
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