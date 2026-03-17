Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» принимал дома ПСЖ.

Начало матча осталось за ПСЖ – парижский клуб быстрее вошел в игру и сразу взял мяч под контроль. Уже на шестой минуте Хвича Кварацхелия открыл счет, воспользовавшись ошибкой Сарра: защитник неудачно сыграл в своей штрафной и фактически подарил мяч грузину, который мгновенно наказал соперника. Парижане не остановились и продолжили давить, словно поймав кураж с первых минут. Уже на 14-й минуте Брэдли Баркола получил мяч на линии штрафной и элегантным ударом отправил его точно в девятку. Такой старт для «Челси» окончательно убил интригу, которая и так была минимальной. Дальше игра немного выровнялась: до перерыва команды обменивались полумоментами, но голов больше не было.

Во втором тайме «Челси» попытался переломить ход встречи. Лондонцы много атаковали, создавали давление и били практически с любых позиций, но с реализацией были серьезные проблемы – удары либо уходили мимо, либо получались слишком слабыми и летели по центру ворот. В итоге матвей сафонов насобирал солидную статистику по сейвам, но по-настоящему сложной работы у него было немного – по сути, один действительно опасный момент. На 62-й минуте ПСЖ окончательно снял все вопросы: Маюлю подхватил мяч на линии штрафной и точно пробил в верхний угол – Роберт Санчес даже не дернулся. Концовка прошла спокойно – без эмоций и без голевых моментов. Команды доиграли матч в полутренировочном режиме, а «Челси» бесславно вылетает, проиграв ПСЖ со счетом 2:8 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Челси» – ПСЖ – 0:3

Голы: Кварацхелия, 6, Баркола, 14, Маюлю, 62.

«Челси»: Санчес– Гато, Сарр (Ачимпонг, 46), Чалоба, Кукурелья (Адарабиойо, 71) – Андрей Сантос, Кайседо – Палмер (Гарначо, 59), Э. Фернандес (Лавия, 59), Нету – Жуан Педро (Дилеп, 59).

Запасные: Шарман-Лоу, Меррик, Адарабиойо, Делап, Фофана, Ачимпонг, Гиу, Эстеван, Лавия, Гарначо, Меука, Кавума-Маккуин.

ПСЖ: сафонов – Мендеш (Эрнандес, 66), Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш (Маюлю, 46), Витинья, Заир-Эмери – Баркола (Дуэ, 59), Дембеле (Рамуш, 66), Кварацхелия (Ли Кан Ин, 73).

Запасные: Шевалье, Марин, Беральдо, Забарный, Рамуш, Дуэ, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро Фернандес, Мбай.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)