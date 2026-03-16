17 марта в 22:00 в Лондоне «Челси» будет принимать ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На прошлой неделе парижане сумели добыть для себя крайне комфортный результат. Команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 5:2. При этом до середины второго тайма на табло был ничейный счет – 2:2. Однако выход Хвичи Кварацхелии перевернул ход матча. Сначала грузин отдал голевую передачу на Витинью, а затем в концовке встречи забил два мяча.

На выходных «Челси» в матче Премьер-лиги принимал «Ньюкасл» и уступил со счетом 0:1. Лондонцы провели не самую плохую игру и владели преимуществом, однако их подвела реализация моментов. Команда нанесла 22 удара по воротам, но лишь три из них пришлись в створ. Что касается ПСЖ, то парижане перенесли матч 26-го тура Лиги 1 против «Нанта» на 20 апреля. Перенос был инициирован самим клубом для оптимальной подготовки к ответной игре против «Челси». Это позволит команде Луиса Энрике подойти к матчу в лучшем физическом состоянии, что может стать важным фактором.

Существенных кадровых проблем у команд практически нет. ПСЖ готовится выйти на поле в максимально боевом составе. А вот у «Челси» недавно травмировался Рис Джеймс. Это серьезная потеря для лондонцев, ведь англичанин является одним из ключевых игроков команды, и его отсутствие может негативно сказаться на игре хозяев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» — ПСЖ, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

