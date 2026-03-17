Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Поединок начнется 17 марта в 22:00 по Киеву
17 марта, ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Челси – ПСЖ. Битва начнется в 22:00 по киевскому времени.
Челси
«Синие» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, так как должны отыграть три мяча у действующего победителя, что невероятно сложно. Не все гладко и в АПЛ, где из-за неудачного отрезка клуб откатился на шестую строчку, хотя отставание от первого квартета составляет всего три очка.
В последнем туре Челси уступил на своем поле Ньюкаслу со счетом 0:1. Лондонцы выиграли только одну встречу с крайних пяти, чем дали конкурентам серьезную фору. Из трофеев команда может выиграть разве что Кубок Англии, там удалось добраться до четвертьфинала. У клуба пять кадровых потерь перед этим противостоянием.
ПСЖ
Парижане далеко не идеальны в этом сезоне, хотя еще сохраняют шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. На внутренней арене ПСЖ первый, опережая второй Ланс на очко, при этом есть игра в запасе. Даже наличие интриги в борьбе за чемпионство уже плохой знак.
В последнем туре французской Лиге 1, подопечные Луиса Энрике уступили на своем поле Монако со счетом 1:3. Напомню, цвета ПСЖ защищает украинец Илья Забарный, но его используют в основном в чемпионате, а вот в Лиге чемпионов он играет редко. Травмы не позволят выйти на поле двоим футболистам.
Личные встречи
В первом матче команды устроили перестрелку, лондонцев не хватило на концовку, в которой они пропустили три мяча, в итоге 5:2 в пользу ПСЖ.
Прогноз
Букмекеры оценивают шансы команд: 2.11 для Челси и 3.19 для ПСЖ.
Челси небольшой фаворит и способен одержать победу, но в отыгрыш трех мячей вериться с трудом. В футболе бывали и не такие камбэки, настрой у лондонцев будет боевой. ПСЖ не всегда удается показывать свой лучший футбол. Я рискну поставить на чистую победу хозяев за солидный коэффициент 2,11.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде
Лунин может перейти в «Ньюкасл»