  4. Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
17.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:5
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 17 марта в 22:00 по Киеву

17 марта 2026, 16:49 |
897
0
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

17 марта, ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Челси – ПСЖ. Битва начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

«Синие» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, так как должны отыграть три мяча у действующего победителя, что невероятно сложно. Не все гладко и в АПЛ, где из-за неудачного отрезка клуб откатился на шестую строчку, хотя отставание от первого квартета составляет всего три очка.

В последнем туре Челси уступил на своем поле Ньюкаслу со счетом 0:1. Лондонцы выиграли только одну встречу с крайних пяти, чем дали конкурентам серьезную фору. Из трофеев команда может выиграть разве что Кубок Англии, там удалось добраться до четвертьфинала. У клуба пять кадровых потерь перед этим противостоянием.

ПСЖ

Парижане далеко не идеальны в этом сезоне, хотя еще сохраняют шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. На внутренней арене ПСЖ первый, опережая второй Ланс на очко, при этом есть игра в запасе. Даже наличие интриги в борьбе за чемпионство уже плохой знак.

В последнем туре французской Лиге 1, подопечные Луиса Энрике уступили на своем поле Монако со счетом 1:3. Напомню, цвета ПСЖ защищает украинец Илья Забарный, но его используют в основном в чемпионате, а вот в Лиге чемпионов он играет редко. Травмы не позволят выйти на поле двоим футболистам.

Личные встречи

В первом матче команды устроили перестрелку, лондонцев не хватило на концовку, в которой они пропустили три мяча, в итоге 5:2 в пользу ПСЖ.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.11 для Челси и 3.19 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Челси небольшой фаворит и способен одержать победу, но в отыгрыш трех мячей вериться с трудом. В футболе бывали и не такие камбэки, настрой у лондонцев будет боевой. ПСЖ не всегда удается показывать свой лучший футбол. Я рискну поставить на чистую победу хозяев за солидный коэффициент 2,11.

Прогноз Sport.ua
Челси
17 марта 2026 -
22:00
ПСЖ
Победа Челси 2.11 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Футбол | 17 марта 2026, 17:51 0
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде

Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде

Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17 марта 2026, 07:44 8
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Лунин может перейти в «Ньюкасл»

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Футбол | 17.03.2026, 14:35
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
