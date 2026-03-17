  4. Челси – ПСЖ – 0:3. Разгром в Лондоне. Видео голов и обзор матча
17 марта 2026, 23:31 | Обновлено 18 марта 2026, 00:06
Команды встретились во вторник, 17 марта, в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Челси» и французский ПСЖ.

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре парижский клуб оказался сильнее – 5:2.

Местом проведения поединка стал стадион «Stamford Bridge». Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В первой игре парижский клуб одолел соперника со счетом 5:2. Защитник сборной Украины Илья Забарный начал игру на скамейке запасных французской команды.

ПСЖ в предыдущем раунде выбил из турнира «Монако» – 3:2, 2:2. «Челси» занял шестое место в основном этапе Лиги чемпионов, поэтому пропускал стадию 1/16 финала.

Челси (Англия) ПСЖ (Франция) 0:3

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлю, 62

Видеообзор матча: (ожидается)

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Лига чемпионов Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор Хвича Кварацхелия Брэдли Баркола Сенни Меюлю
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Футбол | 17 марта 2026, 16:30 10
Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика

Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17 марта 2026, 07:00 24
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро

«Марсель» может решиться на трансфер украинца

Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2026, 22:24
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17.03.2026, 08:11
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Популярные новости
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
