Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Челси» и французский ПСЖ.

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре парижский клуб оказался сильнее – 5:2.

Местом проведения поединка стал стадион «Stamford Bridge». Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В первой игре парижский клуб одолел соперника со счетом 5:2. Защитник сборной Украины Илья Забарный начал игру на скамейке запасных французской команды.

ПСЖ в предыдущем раунде выбил из турнира «Монако» – 3:2, 2:2. «Челси» занял шестое место в основном этапе Лиги чемпионов, поэтому пропускал стадию 1/16 финала.

Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта

Ответный матч

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:3

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлю, 62

Видеообзор матча: (ожидается)