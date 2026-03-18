  ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18 марта 2026, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций

Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея

Getty Images/Global Images Ukraine.

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF сообщил, что Сенегал получил техническое поражение со счетом 0:3 в финале Кубка африканских наций, который состоялся 18 января.

CAF удовлетворил апелляцию Марокко.

Это решение было принято после того, как сборная Сенегала покинула поле в знак протеста против назначенного пенальти в пользу Марокко. В CAF заявили, что это является нарушением статьи 84.

«Апелляционный совет решил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций, национальная сборная Сенегала объявляется проигравшей финальный матч Кубка африканских наций в Марокко 2025 года со счетом 3:0 в пользу Марокко»,– сообщили в .

Николай Тытюк
Комментарии 4
Костянтин
Як Марокко могло ще більше опозоритись ніж у фінальному матчі? Ось так! 
Markus Bob
Это жесть
ФИФА и ее континентальные федерации нужно переименовать в "За деньги да". Это просто позорище. Не говоря уже о Марокко на всем том турнире.
❤️🍓
Какой ужас... Трудно представить сейчас эмоции всех сенегальцев😬
