ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF сообщил, что Сенегал получил техническое поражение со счетом 0:3 в финале Кубка африканских наций, который состоялся 18 января.

CAF удовлетворил апелляцию Марокко.

Это решение было принято после того, как сборная Сенегала покинула поле в знак протеста против назначенного пенальти в пользу Марокко. В CAF заявили, что это является нарушением статьи 84.

«Апелляционный совет решил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций, национальная сборная Сенегала объявляется проигравшей финальный матч Кубка африканских наций в Марокко 2025 года со счетом 3:0 в пользу Марокко»,– сообщили в .