ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея
Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF сообщил, что Сенегал получил техническое поражение со счетом 0:3 в финале Кубка африканских наций, который состоялся 18 января.
CAF удовлетворил апелляцию Марокко.
Это решение было принято после того, как сборная Сенегала покинула поле в знак протеста против назначенного пенальти в пользу Марокко. В CAF заявили, что это является нарушением статьи 84.
«Апелляционный совет решил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций, национальная сборная Сенегала объявляется проигравшей финальный матч Кубка африканских наций в Марокко 2025 года со счетом 3:0 в пользу Марокко»,– сообщили в .
The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),…— CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усик против допуска россиян
Португальцы готовы продать украинца