Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и обновлен рейтинг за Золотую бутсу – звание лучшего бомбардира сезона.

В гонке определен явный лидер, который проводит феноменальный сезон.

Знаменитый английский форвард Гарри Кейн забил за Баварию 30 голов в Бундеслиге и уверенно лидирует в рейтинге (60 баллов).

Второе место занимает Килиан Мбаппе из мадридского Реала, у которого 23 мяча в Ла Лиге (46 баллов).

На третьей позиции идет Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 22 гола в АПЛ (44 балла).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на 17 марта 2026 года