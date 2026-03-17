17 марта 2026, 17:47 | Обновлено 17 марта 2026, 17:49
271
0

Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда

Форвард Баварии забил 30 мячей в текущем сезоне Бундеслиги

17 марта 2026, 17:47 | Обновлено 17 марта 2026, 17:49
271
0
Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и обновлен рейтинг за Золотую бутсу – звание лучшего бомбардира сезона.

В гонке определен явный лидер, который проводит феноменальный сезон.

Знаменитый английский форвард Гарри Кейн забил за Баварию 30 голов в Бундеслиге и уверенно лидирует в рейтинге (60 баллов).

Второе место занимает Килиан Мбаппе из мадридского Реала, у которого 23 мяча в Ла Лиге (46 баллов).

На третьей позиции идет Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 22 гола в АПЛ (44 балла).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на 17 марта 2026 года

По теме:
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Турнирная таблица АПЛ. Канониры с солидным отрывом рвутся к титулу
Легенда Ман Сити назвал самого сложного соперника в карьере. Он играл в УПЛ
Золотая бутса Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Гарри Кейн Килиан Мбаппе выбор редакции Эрлинг Холанд
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 2
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17 марта 2026, 07:44 8
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Лунин может перейти в «Ньюкасл»

Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь
Футбол | 17.03.2026, 11:50
Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь
Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2026, 17:50
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Популярные новости
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 136
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
