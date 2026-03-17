Турнирная таблица АПЛ. Канониры с солидным отрывом рвутся к титулу

В Английской Премьер-лиге сыграно 30 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

В уик-энд было проведено 10 поединков очередного тура АПЛ.

Арсенал одержал победу над Эвертоном (2:0) и упрочил лидерство. Ман Сити потерял очки в игре с Вест Хэмом (1:1).

Ман Сити в чемпионской гонке с канонирами отстает на 9 очков, но имеет игру в запасе.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Манчестер Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

Борьбу за выживание ведут: Тоттенхэм (30), Ноттингем Форест, Вест Хэм (по 29), Бернли (20), Вулверхэмптон (17).

В списке бомбардиров сезона АПЛ лидируют: Эрлинг Холанд из Ман Сити (22 гола) и Игор Тиаго из Брентфорда (19 мячей).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 30-й тур

14.03. 17:00. Бернли – Борнмут – 0:0

14.03. 17:00. Сандерленд – Брайтон – 0:1

14.03. 19:30. Арсенал – Эвертон – 2:0

14.03. 19:30. Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1

14.03. 22:00. Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

15.03. 16:00. Кристал Пэлас – Лидс – 0:0

15.03. 16:00. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1

15.03. 16:00. Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:0

15.03. 18:30. Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1

16.03. 22:00. Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 31 21 7 3 61 - 22 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут 14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал 01.03.26 Арсенал 2:1 Челси 22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал 18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 70 2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60 - 28 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити 14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити 21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 61 3 Манчестер Юнайтед 30 15 9 6 54 - 41 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед 15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас 23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 54 4 Астон Вилла 30 15 6 9 40 - 37 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм 15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 51 5 Ливерпуль 30 14 7 9 49 - 40 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль 15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм 22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 49 6 Челси 30 13 9 8 53 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси 14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 01.03.26 Арсенал 2:1 Челси 21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 48 7 Брентфорд 30 13 6 11 46 - 42 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд 16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд 21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 45 8 Эвертон 30 12 7 11 34 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси 14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон 23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 43 9 Ньюкасл 30 12 6 12 43 - 43 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд 14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон 21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 42 10 Борнмут 30 9 14 7 44 - 46 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед 14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд 21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 41 11 Фулхэм 30 12 5 13 40 - 43 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли 15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм 22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 41 12 Брайтон 30 10 10 10 39 - 36 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль 14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон 04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал 01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест 21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 40 13 Сандерленд 30 10 10 10 30 - 35 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд 14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон 03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд 22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 40 14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33 - 35 11.04.26 17:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл 15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас 22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 39 15 Лидс 30 7 11 12 37 - 48 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд 15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити 21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 32 16 Тоттенхэм 30 7 9 14 40 - 47 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм 22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 30 17 Ноттингем Форест 30 7 8 15 28 - 43 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест 22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 29 18 Вест Хэм 30 7 8 15 36 - 55 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм 14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм 21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 29 19 Бёрнли 30 4 8 18 32 - 58 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли 14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд 21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 20 20 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24 - 54 10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон 16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон 18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 17 Полная таблица

