  4. Турнирная таблица АПЛ. Канониры с солидным отрывом рвутся к титулу
Англия
17 марта 2026, 17:23 | Обновлено 17 марта 2026, 17:55
Турнирная таблица АПЛ. Канониры с солидным отрывом рвутся к титулу

Ман Сити отстает от лидера на 9 очков, при этом имеет игру в запасе

17 марта 2026, 17:23 | Обновлено 17 марта 2026, 17:55
Турнирная таблица АПЛ. Канониры с солидным отрывом рвутся к титулу
В Английской Премьер-лиге сыграно 30 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

В уик-энд было проведено 10 поединков очередного тура АПЛ.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал одержал победу над Эвертоном (2:0) и упрочил лидерство. Ман Сити потерял очки в игре с Вест Хэмом (1:1).

Ман Сити в чемпионской гонке с канонирами отстает на 9 очков, но имеет игру в запасе.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Манчестер Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

Борьбу за выживание ведут: Тоттенхэм (30), Ноттингем Форест, Вест Хэм (по 29), Бернли (20), Вулверхэмптон (17).

В списке бомбардиров сезона АПЛ лидируют: Эрлинг Холанд из Ман Сити (22 гола) и Игор Тиаго из Брентфорда (19 мячей).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 30-й тур

  • 14.03. 17:00. Бернли – Борнмут – 0:0
  • 14.03. 17:00. Сандерленд – Брайтон – 0:1
  • 14.03. 19:30. Арсенал – Эвертон – 2:0
  • 14.03. 19:30. Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1
  • 14.03. 22:00. Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1
  • 15.03. 16:00. Кристал Пэлас – Лидс – 0:0
  • 15.03. 16:00. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1
  • 15.03. 16:00. Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:0
  • 15.03. 18:30. Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1
  • 16.03. 22:00. Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 31 21 7 3 61 - 22 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60 - 28 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 61
3 Манчестер Юнайтед 30 15 9 6 54 - 41 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 54
4 Астон Вилла 30 15 6 9 40 - 37 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 51
5 Ливерпуль 30 14 7 9 49 - 40 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 49
6 Челси 30 13 9 8 53 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс 48
7 Брентфорд 30 13 6 11 46 - 42 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 45
8 Эвертон 30 12 7 11 34 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 43
9 Ньюкасл 30 12 6 12 43 - 43 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 42
10 Борнмут 30 9 14 7 44 - 46 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 41
11 Фулхэм 30 12 5 13 40 - 43 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 41
12 Брайтон 30 10 10 10 39 - 36 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 40
13 Сандерленд 30 10 10 10 30 - 35 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 40
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33 - 35 11.04.26 17:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 39
15 Лидс 30 7 11 12 37 - 48 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс 32
16 Тоттенхэм 30 7 9 14 40 - 47 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 30
17 Ноттингем Форест 30 7 8 15 28 - 43 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 29
18 Вест Хэм 30 7 8 15 36 - 55 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 29
19 Бёрнли 30 4 8 18 32 - 58 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24 - 54 10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 17
По теме:
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины
Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 2
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Футбол | 17 марта 2026, 17:51 0
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде

Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде

Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Футбол | 17.03.2026, 09:52
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17.03.2026, 05:55
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Популярные новости
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 23
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
