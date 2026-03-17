Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ
Клуб Брентфорд дома не удержал победу в матче против Вулверхэмптона.
Встреча 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева открыли счет на 22-й минуте усилиями Майкла Кайоде, а на 37-й Игор Тиаго удвоил преимущество.
Однако еще до перерыва волки вернули интригу, Адам Армстронг сократил отставание, забив гол в раздевалку.
После перерыва Вулверхэмптон сумел спастись, на 77-й минуте Толу Арокодаре сравнял счет (2:2).
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену на 68-й минуте
АПЛ. 30-й тур. 16 марта 2026
Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Кайоде, 22, Тиаго, 37 – Армстронг, 44, Арокодаре, 77
