  4. Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов
16.03.2026 22:00 – FT 2 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 марта 2026, 12:39 | Обновлено 17 марта 2026, 12:41
Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Клуб Брентфорд дома не удержал победу в матче против Вулверхэмптона.

Встреча 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева открыли счет на 22-й минуте усилиями Майкла Кайоде, а на 37-й Игор Тиаго удвоил преимущество.

Однако еще до перерыва волки вернули интригу, Адам Армстронг сократил отставание, забив гол в раздевалку.

После перерыва Вулверхэмптон сумел спастись, на 77-й минуте Толу Арокодаре сравнял счет (2:2).

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену на 68-й минуте

АПЛ. 30-й тур. 16 марта 2026

Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Кайоде, 22, Тиаго, 37 – Армстронг, 44, Арокодаре, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон), асcист Жуан Гомес.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Вулверхэмптон), асcист Жанрикне Беллегард.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Данго Уаттара.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кайоде (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона
Футбол | 17 марта 2026, 09:47 23
Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона
Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона

Таловеров получил травму

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Футбол | 17 марта 2026, 11:37 1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»

Артем считает, что руководство «львов» зря уволило Мирона Маркевича

Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17.03.2026, 07:38
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 130
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 5
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 9
Футбол
