WTA
13 марта 2026, 04:27 |
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина одержала победу над Игой Свентек и далее поборется против Елены Рыбакиной

13 марта 2026, 04:27 |
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 13 марта состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над второй ракеткой мира Игой Свентек.

Следующей соперницей украинки будет третья сеяная Елена Рыбакина, которая прошла Джессику Пегулу.

В еще одном полуфинале сойдутся Арина Соболенко и Линда Носкова. «Нейтралка» оказалась сильнее Виктории Мбоко, а чешка выбила Талию Гибсон.

Полуфиналы в Индиан-Уэллс состотся в ночь на 14 число.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [10] – 7:6 (7:0), 6:4
Линда Носкова [14] – Талия Гибсон – 6:2, 4:6, 6:2

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Елена Рыбакина [3] – 1;6, 6:7 (4:7)
Элина Свитолина [9] – Ига Свентек [2] – 6:2, 4:6, 6:4

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [14]
Елена Рыбакина [3] – Элина Свитолина [9]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
