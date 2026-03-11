Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
WTA
11 марта 2026, 00:35 | Обновлено 11 марта 2026, 01:15
Жасмин Паолини потерпела поражение от Талии Гибсон в четвертом раунде тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Седьмая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде итальянка в статусе фаворитки проиграла Талии Гибсон (Австралия, WTA 112) в трех сетах за 2 часа и 1 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 7:5, 2:6, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Гибсон стартовала в Индиан-Уэллс c квалификации, где одолела Мэдисон Бренгл и Эльвину Калиеву. Далее Талия также прошла Энн Ли, Екатерину Александрову и Клару Таусон.

Талия впервые вышла в четвертьфинал на уровне Тура. Гибсон впервые выступает в основной сетке соревнований категории WTA 1000.

Талия одержала крупнейшую победу в карьере. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Линда Носкова.

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
