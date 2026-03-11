Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Жасмин Паолини потерпела поражение от Талии Гибсон в четвертом раунде тысячника
Седьмая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертом раунде итальянка в статусе фаворитки проиграла Талии Гибсон (Австралия, WTA 112) в трех сетах за 2 часа и 1 минуту.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Талия Гибсон (Австралия) – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 7:5, 2:6, 6:1
Это было первое очное противостояние соперниц.
Гибсон стартовала в Индиан-Уэллс c квалификации, где одолела Мэдисон Бренгл и Эльвину Калиеву. Далее Талия также прошла Энн Ли, Екатерину Александрову и Клару Таусон.
Талия впервые вышла в четвертьфинал на уровне Тура. Гибсон впервые выступает в основной сетке соревнований категории WTA 1000.
Талия одержала крупнейшую победу в карьере. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Линда Носкова.
