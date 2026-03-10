Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Аталанта
10.03.2026 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 марта 2026, 07:35 | Обновлено 10 марта 2026, 07:37
194
0

Аталанта – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 марта и начнется в 22:00 по Киеву

10 марта 2026, 07:35 | Обновлено 10 марта 2026, 07:37
194
0
Аталанта – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 марта на Атлети Адзурри д’Италия пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аталанта встретится с Баварией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда летом рассталась с тем, кто вывел ее на нынешний высокий уровень - Гасперини. Причем, даже заранее объявив об уходе, все равно Джан Пьеро финишировал третьим в Серии А. С его преемником тогда не угадали, благо, быстро признали это, сменив провалившегося Юрича на Палладино. И у того многое получается, правда, в Серии А до четверки лидеров пока далеко. Зато получилось дойти до полуфинала кубка, где первый, выездной поединок с Лацио свели к ничьей 2:2.

Ну, а главный подвиг при Раффаэле его подопечные сотворили в Лиге чемпионов. Набрав тринадцать очков в основном раунде, итальянцы отправились играть в феврале с Боруссией. И на них многие поставили крест после 0:2 в Дортмунде. Но дома получился впечатляющий реванш - 4:1, с решающим голом с пенальти на 90+ минуте.

Бавария

Клуб испытал шок в позапрошлом сезоне - очень редко он остается без титулов вообще. Впрочем, потом тренерский пост занял Компани, и, несмотря на определенный скепсис по отношению ко своему потенциалу, уверенно вернул в Мюнхене серебряную салатницу. А в нынешнем сезоне уже к весне из вопросов на внутренней арене актуальным остается только кубок, но полуфинал с Байером еще не скоро. В Бундеслиге одиннадцать очков преимущества над Дортмундом!

В общем, Кейн и компания могут полностью сейчас сосредоточиться на Лиге чемпионов. Там за весь основной раунд была допущена одна, но знаковая осечка: немцы уступили другому фавориту турнира, Арсеналу. Впрочем, все остальные поединки были выиграны, в том числе с ПСЖ на выезде, так что плей-офф начинается только сейчас.

Статистика личных встреч

Это первый приезд гранда из Мюнхена в Бергамо - до этого команды не пересекались нигде вообще.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для Аталанты и 1.68 для Баварии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы симпатизируют гостям из Германии. Согласимся и поставим на их победу во вторник (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
10 марта 2026 -
22:00
Бавария
Победа Баварии 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Аталанта Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
Футбол | 10 марта 2026, 05:16 0
Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»

Главный тренер Барселоны высоко оценил игру Пау Кубарси

ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Теннис | 10 марта 2026, 02:38 3
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех

Одна болельщица уж точно поняла всю сущность этой «нейтралки»...

Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 11
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем