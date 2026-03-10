10 марта на Атлети Адзурри д’Италия пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аталанта встретится с Баварией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда летом рассталась с тем, кто вывел ее на нынешний высокий уровень - Гасперини. Причем, даже заранее объявив об уходе, все равно Джан Пьеро финишировал третьим в Серии А. С его преемником тогда не угадали, благо, быстро признали это, сменив провалившегося Юрича на Палладино. И у того многое получается, правда, в Серии А до четверки лидеров пока далеко. Зато получилось дойти до полуфинала кубка, где первый, выездной поединок с Лацио свели к ничьей 2:2.

Ну, а главный подвиг при Раффаэле его подопечные сотворили в Лиге чемпионов. Набрав тринадцать очков в основном раунде, итальянцы отправились играть в феврале с Боруссией. И на них многие поставили крест после 0:2 в Дортмунде. Но дома получился впечатляющий реванш - 4:1, с решающим голом с пенальти на 90+ минуте.

Бавария

Клуб испытал шок в позапрошлом сезоне - очень редко он остается без титулов вообще. Впрочем, потом тренерский пост занял Компани, и, несмотря на определенный скепсис по отношению ко своему потенциалу, уверенно вернул в Мюнхене серебряную салатницу. А в нынешнем сезоне уже к весне из вопросов на внутренней арене актуальным остается только кубок, но полуфинал с Байером еще не скоро. В Бундеслиге одиннадцать очков преимущества над Дортмундом!

В общем, Кейн и компания могут полностью сейчас сосредоточиться на Лиге чемпионов. Там за весь основной раунд была допущена одна, но знаковая осечка: немцы уступили другому фавориту турнира, Арсеналу. Впрочем, все остальные поединки были выиграны, в том числе с ПСЖ на выезде, так что плей-офф начинается только сейчас.

Статистика личных встреч

Это первый приезд гранда из Мюнхена в Бергамо - до этого команды не пересекались нигде вообще.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для Аталанты и 1.68 для Баварии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы симпатизируют гостям из Германии. Согласимся и поставим на их победу во вторник (коэффициент - 1,68).