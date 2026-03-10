Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал

10 марта 2026 года состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между итальянской «Аталантой» и немецкой «Баварией».

Игра прошла на стадионе Нью Беланс Арена в Бергамо и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостевой команды.

Результативными действиями в этой игре отметились все игроки нападения «Баварии»: Николас Джексон и Серж Гнабри оформили гол + пас, у Диаса ассист, Майкл Олисе дважды забил и ассистировал партнеру, Джамал Мусиала отличился голом после выхода на замену.

Английский нападающий Гарри Кейн просидел всю игру на скамейке запасных.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта

Аталанта – Бавария – 1:6

Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 67), Сеад Колашинац (Онест Аанор, 55), Исак Хин, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Никола Залевский (Юнус Муса, 55), Джанлука Скамакха (Берат Джимсити, 46), Никола Крстович, Камал Сулемана (Лазар Самарджич, 73)

Бавария: Йонас Урбиг, Дайот Упамекано, Йосип Станишич (Рафаэль Геррейру, 86), Джонатан Тах, Йосуа Киммих, Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горетцка, 68), Луис Диас, Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 46), Конрад Лаймер (Альфонсо Дэвис, 46), Николас Джексон

