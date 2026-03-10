Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Аталанта
10.03.2026 22:00 – FT 1 : 6
Бавария
Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:54 | Обновлено 10 марта 2026, 23:55
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал

Матч завершился со счетом 6:1

Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между итальянской «Аталантой» и немецкой «Баварией».

Игра прошла на стадионе Нью Беланс Арена в Бергамо и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостевой команды.

Результативными действиями в этой игре отметились все игроки нападения «Баварии»: Николас Джексон и Серж Гнабри оформили гол + пас, у Диаса ассист, Майкл Олисе дважды забил и ассистировал партнеру, Джамал Мусиала отличился голом после выхода на замену.

Английский нападающий Гарри Кейн просидел всю игру на скамейке запасных.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Аталанта – Бавария – 1:6
Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 67), Сеад Колашинац (Онест Аанор, 55), Исак Хин, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Никола Залевский (Юнус Муса, 55), Джанлука Скамакха (Берат Джимсити, 46), Никола Крстович, Камал Сулемана (Лазар Самарджич, 73)

Бавария: Йонас Урбиг, Дайот Упамекано, Йосип Станишич (Рафаэль Геррейру, 86), Джонатан Тах, Йосуа Киммих, Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горетцка, 68), Луис Диас, Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 46), Конрад Лаймер (Альфонсо Дэвис, 46), Николас Джексон

Фотогалерея матча

atalanta-bavariya
atalanta-bavariya-foto-1
atalanta-bavariya-foto-2
atalanta-bavariya-foto-3
atalanta-bavariya-foto-4

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария), асcист Николас Джексон.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Альфонсо Дэвис.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария), асcист Луис Диас.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Майкл Олисе.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Дайот Упамекано.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Бавария), асcист Серж Гнабри.
Vbolivalnyk-Peter
Вперше за багато часу заголовок дотепний та влучний! Можете ж якщо захочете, правда ж, sport.ua?
А щодо матчу - у Аталанти настав явний спад у грі. Ось вже кілька матчів команда не схожа на саму себе до нового року, а Баварія навпаки набирає обертів з кожним матчем...
Remark
Аталанта побратим Шахтаря 🫣😁
Samuel
Оце заголовок, ай да харош))премію)))
Bahus
Українське кіно
pol-55
Жаль якийсь дебіл зі злості травмував Урбіга в останніх секундах додаткового часу,три травми! краще десь 3-0 чим ці травми ,шкода Мусіалу,а Альфонса,ну це йому бумеранг за шантаж клубу минулої зими(хотів 20лямів,ато кудись піде *разобралі не берут*,після підписання нового контракту зразу травмувався,тепер майже рік баласт для клубу).А по грі то Аталанта попала не в ту лігу,на цьому етапі трохи інші суперники.
Der Gartenzwerg
Італія каже арівідерчі ЛЧ
