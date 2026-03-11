Аталанта – Бавария – 1:6. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
10 марта 2026 года состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретились «Аталанта» и «Бавария».
Матч прошел в Бергамо на стадионе «Нью Беланс Арена» и завершился разгромной победой гостей – 6:1.
Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Аталанта – Бавария – 1:6
Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67
Видеообзор матча
События матча
