Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аталанта – Бавария – 1:6. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Аталанта
10.03.2026 22:00 – FT 1 : 6
Бавария
Лига чемпионов
11 марта 2026, 01:39 | Обновлено 11 марта 2026, 02:17
Аталанта – Бавария – 1:6. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Аталанта – Бавария – 1:6. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретились «Аталанта» и «Бавария».

Матч прошел в Бергамо на стадионе «Нью Беланс Арена» и завершился разгромной победой гостей – 6:1.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Аталанта – Бавария – 1:6
Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария), асcист Николас Джексон.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Альфонсо Дэвис.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария), асcист Луис Диас.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Майкл Олисе.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Дайот Упамекано.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Бавария), асcист Серж Гнабри.
Аталанта Бавария Лига чемпионов Йосип Станишич Майкл Олисе Серж Гнабри Джамал Мусиала Николас Джексон Марио Пашалич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
