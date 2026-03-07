Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Порт Вэйл
08.03.2026 15:30
Сандерленд
07 марта 2026, 15:40 | Обновлено 07 марта 2026, 17:52
Порт Вейл – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 8 марта в 15:30 по Киеву

ФК Сандерленд

В воскресенье, 8 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Порт Вейлом» и «Сандерленд». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Порт Вейл

Максимально неоднозначный сезон проводит коллектив из Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион). После 32 туров чемпионата на балансе «Порт Вейла» есть всего 27 баллов, из-за чего коллектив находится на последнем, 24-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 10 баллов, однако у клуба есть 2 игры в запасе.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии «Порт Вейл» выбил «Молдон», «Бристоль Роверс», «Флитвуд» и «Бристоль Сити».

Сандерленд

Очень хорошие результаты показывает новичок британской элиты. После 29 туров Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 40 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от 7-го и от 14-го места почти одинаковое – 4 и 3 пункта соответственно.

В Кубке Англии «Сандерленд» одолел «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2021 году в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Сандерленд».

Интересные факты

  • Только в 1/5 предыдущих матчей «Порт Вейла» было забито более 2 голов.
  • В 5/7 предыдущих играх «Сандерленда» забивала только 1 команда.
  • «Порт Вейл» не может победить уже в 7 играх подряд.

Прогноз

Обе команды забивают малое количество голов в последних матчах, так что даже несмотря на разницу в классе я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.9 по линии БК betking).

Порт Вэйл
8 марта 2026 -
15:30
Сандерленд
Тотал менее 2.5 1.9 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
