В воскресенье, 8 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Порт Вейлом» и «Сандерленд». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Порт Вейл

Максимально неоднозначный сезон проводит коллектив из Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион). После 32 туров чемпионата на балансе «Порт Вейла» есть всего 27 баллов, из-за чего коллектив находится на последнем, 24-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 10 баллов, однако у клуба есть 2 игры в запасе.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии «Порт Вейл» выбил «Молдон», «Бристоль Роверс», «Флитвуд» и «Бристоль Сити».

Сандерленд

Очень хорошие результаты показывает новичок британской элиты. После 29 туров Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 40 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от 7-го и от 14-го места почти одинаковое – 4 и 3 пункта соответственно.

В Кубке Англии «Сандерленд» одолел «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2021 году в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Сандерленд».

Интересные факты

Только в 1/5 предыдущих матчей «Порт Вейла» было забито более 2 голов.

В 5/7 предыдущих играх «Сандерленда» забивала только 1 команда.

«Порт Вейл» не может победить уже в 7 играх подряд.

Прогноз

Обе команды забивают малое количество голов в последних матчах, так что даже несмотря на разницу в классе я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.9 по линии БК betking).