Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Кубок Англии
08 марта 2026, 17:27 |
442
0

Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир

За трофей больше не борются «Сандерленд» и «Фулхэм»

08 марта 2026, 17:27 |
442
0
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Саутгемптон

В субботу, 8 марта. состоялись матчи 5-го раунда Кубка Англии.

Было сыграно два поединка.

Все голы матчей можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Фулхэм» дома неожиданно уступил «Саутгемтону» со счетом 0:1.

«Порт Вейл» дома одолел «Сандерленд» – 1:0.

Кубок Англии. 5-й раунд

Фулхэм – Саутгемптон – 0:1

Гол: Стюарт, 90+1 (пенальти)

Порт Вейл – Сандерленд – 1:0

Гол: Уэйн, 28

По теме:
Сенсация в Кубке Англии. Фулхэм вылетел от клуба Чемпионшипа
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3. Камбек и дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка
Кубок Англии по футболу Фулхэм Саутгемптон Сандерленд Порт Вейл
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08 марта 2026, 16:33 0
Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 8 марта в 17:15 по Киеву

Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Теннис | 08.03.2026, 13:31
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 9
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем