Кубок Англии08 марта 2026, 17:27 |
442
0
Кубок Англии. Две сенсации: представители АПЛ неожиданно покинули турнир
За трофей больше не борются «Сандерленд» и «Фулхэм»
08 марта 2026, 17:27 |
442
0
В субботу, 8 марта. состоялись матчи 5-го раунда Кубка Англии.
Было сыграно два поединка.
Все голы матчей можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
«Фулхэм» дома неожиданно уступил «Саутгемтону» со счетом 0:1.
«Порт Вейл» дома одолел «Сандерленд» – 1:0.
Кубок Англии. 5-й раунд
Фулхэм – Саутгемптон – 0:1
Гол: Стюарт, 90+1 (пенальти)
Порт Вейл – Сандерленд – 1:0
Гол: Уэйн, 28
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд
Футбол | 08 марта 2026, 16:33 0
Поединок начнется 8 марта в 17:15 по Киеву
Теннис | 08.03.2026, 13:31
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Комментарии 0
Популярные новости
07.03.2026, 05:32 9
06.03.2026, 23:49 18
07.03.2026, 21:40 1
07.03.2026, 10:12 9
07.03.2026, 17:58 2
07.03.2026, 08:26 12
07.03.2026, 16:24
06.03.2026, 23:48 4