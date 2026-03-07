Пятый номер рейтинга ATP сенсационно вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Лоренцо Музетти проиграл стартовый матч Мартону Фучовичу в 1/32 финала
Пятая ракетка мира, итальянец Лоренцо Музетти сенсационно уступил венгру Мартону Фучовичу (ATP 56) стартовый поединок турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Итальянец проиграл матч 1/32 финала за 1 час и 29 минут – 5:7, 1:6.
В активе Лоренцо – одна подача на вылет, один реализованный брейк-пойнт и два отыгранных сет-пойнта, в пасиве – 26 невынужденных ошибок.
Это было первое очное противостояние игроков.
В игре 1/16 финала Фучович сыграет либо с французом Артуром Фисом (ATP 32), либо с представителем Хорватии Дино Прижмичем (ATP 119).
ATP 1000 в Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала
Лоренцо Музетти (Италия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 5:7, 1:6
