Пятое поражение подряд. Дебют на Мастерсах: Сачко покинул Индиан-Уэллс
В первом раунде отбора Виталий в двух сетах проиграл Маккензи Макдональду
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл представителю США Маккензи Макдональду (АТР 126) за 57 минут.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Маккензи Макдональд (США) [17] – 2:6, 1:6
Сачко провел первое очное противостояние против Макдональда.
Виталий впервые в карьере сыграет на Мастерсах. Сачко потерпел пятое поражение подряд – в последний раз он побеждал 13 января, когда одолел Виктора Дурасовича на старте квалификации Australian Open 2026.
Макдональд в финале отбора поборется против своего соотечественника Тревора Свайды (АТР 396).
