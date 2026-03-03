Пятое поражение подряд. Дебют на Мастерсах: Сачко покинул Индиан-Уэллс

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл представителю США Маккензи Макдональду (АТР 126) за 57 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Маккензи Макдональд (США) [17] – 2:6, 1:6

Сачко провел первое очное противостояние против Макдональда.

Виталий впервые в карьере сыграет на Мастерсах. Сачко потерпел пятое поражение подряд – в последний раз он побеждал 13 января, когда одолел Виктора Дурасовича на старте квалификации Australian Open 2026.

Макдональд в финале отбора поборется против своего соотечественника Тревора Свайды (АТР 396).