54-я ракетка мира начал работу с бывшим тренером Рафаэля Надаля
Джованни Мпеши Перрикар тренируется под руководством Франсиско Ройга перед Мастерсом в Индиан-Уэллс
Французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (ATP 54) начал работу с бывшим тренером легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
Мпеши Перрикар тренируется под руководством Франсиско Ройга перед Мастерсом в Индиан-Уэллс.
В начале февраля этого года француз сообщил о прекращении работы с тренером Эммануэлем Планком, при котором дебютировал в топ-30.
«После четырех лет совместной работы мы прекращаем сотрудничество. Ману, спасибо тебе за проделанную работу и полную самоотдачу - они помогли мне вырасти не только как теннисисту, но и как человеку. Этот этап сыграл важную роль на моем пути», – написал Мпеши Перрикар в своих социальных сетях.
За время работы с Планком, Джованни выиграл Открытый чемпионат Лиона (Франция) и турнир ATP 500 в Базеле (Швейцария).
Made it to Indian Wells and first things I see is Giovanni Mpetshi Perricard working with Fransisco Roig. Should be an interesting pairing if their are working together now. pic.twitter.com/KzBzvcIhHs— Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист хочет остаться в клубе
Александр не воспринимает подобные заявления