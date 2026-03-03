54-я ракетка мира начал работу с бывшим тренером Рафаэля Надаля

Французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (ATP 54) начал работу с бывшим тренером легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Мпеши Перрикар тренируется под руководством Франсиско Ройга перед Мастерсом в Индиан-Уэллс.

В начале февраля этого года француз сообщил о прекращении работы с тренером Эммануэлем Планком, при котором дебютировал в топ-30.

«После четырех лет совместной работы мы прекращаем сотрудничество. Ману, спасибо тебе за проделанную работу и полную самоотдачу - они помогли мне вырасти не только как теннисисту, но и как человеку. Этот этап сыграл важную роль на моем пути», – написал Мпеши Перрикар в своих социальных сетях.

За время работы с Планком, Джованни выиграл Открытый чемпионат Лиона (Франция) и турнир ATP 500 в Базеле (Швейцария).