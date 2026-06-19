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19 июня 2026, 17:14 |
221
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Француз был оштрафован на 40 000 долларов за мат на ATP 500 в Лондоне

Корентен Муте использовал нецензурную лексику во время флеш-интервью на корте

19 июня 2026, 17:14 |
221
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Француз был оштрафован на 40 000 долларов за мат на ATP 500 в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Муте
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Французский теннисист Корентен Муте (ATP 36) был оштрафован на 40 000 долларов за нецензурную речь на травяном турнире ATP 500 в Лондоне.

После поединка первого круга на травяном пятисотнике против Джованни Мпеши Перрикара (ATP 87) Муте дал скандальное послематчевое флеш-интервью.

– Каково принимать подачу Джованни Мпеши Перрикара? Он бьет со скоростью 232 км/ч. Кажется, его вторая подача была около 229 км/ч.

– Это очень раздражает (улыбается). На матчболе у него была вторая подача. Ты стоишь в центре корта и просто надеешься попасть в корт. А потом он подает 229 км/ч, и я такой: F*ck, придется еще подавать самому. Так и получилось (улыбается).

– Пожалуйста, не используйте слова вроде «F*ck».

– F*ck. F*ck. F*ck (улыбается).

– Нет, нет, нет! Тогда другой вопрос. Только ответьте без брани, пожалуйста (Муте кивает и соглашается). На прошлой неделе на траве все сложилось не лучшим образом, не в вашу пользу. Каково выиграть первый матч на этом покрытии?

– F*ck. F*ck. F*ck.

– Корентен, нам нужно поработать над этим к следующему кругу. Приношу извинения перед всеми!

В результате интервью было досрочно прекращено.

В ответ на инцидент Муте написал:

«Я просто пошутил, надеюсь, вы, ребята, не обиделись. Спасибо за вашу любовь».

Французский теннисист заявил, что подаст апелляцию на этот штраф.

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Корентен Муте Джованни Мпеши Перрикар
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Якби кацап таке інтерв'ю дав, тут би вже на 5 сторінок коментів настрочили
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От  француз, сказав би "мерд", може й 40 штук зекономив би)
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