Кирьос в игре. Ник выбил 8-го сеяного на старте турнира ATP 250 в Штутгарте

Австралийский теннисист Ник Кирьос выиграл стартовый поединок на травяном турнире ATP 250 в Штутгарте, Германия.

Кирьос одолел француза, восьмого сеяного Корентена Муте (ATP 36) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча соперников.

Австралиец одержал первую победу на травяном покрытии с 2022 года. Он дошел до финала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу.

Ник получил wild card от организаторов соревнований и вернулся в Тур впервые с января 2026 года.

Кирьос последний раз проводил официальный поединок в одиночном разряде на турнире ATP 250 в Брисбене 6 января 2026 года. Австралиец тогда проиграл Александру Ковачевичу в первом круге.

Кроме того, Кирьос отказался от wild card Открытого чемпионата Австралии-2026 (одиночный разряд) и сыграл лишь в парном и смешанном разрядах. Ник пояснил свое решение тем, что не уверен в своих силах, а также сделал это для того, чтобы дать возможность сыграть на турнире швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке, который объявил о завершении карьеры после сезона 2026 года.

Причина столь длительного отсутствия австралийского теннисиста в Туре – длительное восстановление псле травм коленей и запястья, потребовавших хирургических вмешательств.

В следующем раунде пятисотника в Германии Кирьос сыграет против квалифайера Се Симабукуро.

ATP 250 Штутгарт. Трава, 1/16 финала

Ник Кирьос [WC] – Корентен Муте [8] – 6:3, 6:4

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