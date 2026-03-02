Вариантов не было. Шахтер не мог перенести матч против Леха в Турцию

После жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций, по итогам которой соперником «Шахтера» стал «Лех», главный тренер «горняков» Арда Туран заявил, что был бы рад перенести номинально домашний матч своей команды из польского Кракова в турецкий Измир.

На эту тему уже успели высказаться должностные лица «Гезтепе», о стадионе которого и шла речь, однако игра все-таки состоится в Кракове.

По информации источника, вопрос о переносе матча в Турцию, по сути, всерьез и не стоял, так как правила УЕФА подобного не предусматривают. Организация утверждает стадионы на весь сезон еще до его начала, и нет никаких причин, по которым матч не должен состояться в Польше.

Первый матч между «Лехом» и «Шахтером» состоится в Познани 12 марта, а ответная игра пройдет в Кракове спустя неделю, 19 марта.