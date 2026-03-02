Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вариантов не было. Шахтер не мог перенести матч против Леха в Турцию
Лига конференций
02 марта 2026, 22:44 |
512
0

Вариантов не было. Шахтер не мог перенести матч против Леха в Турцию

УЕФА не пошел бы навстречу такому пожеланию Арды Турана

02 марта 2026, 22:44 |
512
0
Вариантов не было. Шахтер не мог перенести матч против Леха в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

После жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций, по итогам которой соперником «Шахтера» стал «Лех», главный тренер «горняков» Арда Туран заявил, что был бы рад перенести номинально домашний матч своей команды из польского Кракова в турецкий Измир.

На эту тему уже успели высказаться должностные лица «Гезтепе», о стадионе которого и шла речь, однако игра все-таки состоится в Кракове.

По информации источника, вопрос о переносе матча в Турцию, по сути, всерьез и не стоял, так как правила УЕФА подобного не предусматривают. Организация утверждает стадионы на весь сезон еще до его начала, и нет никаких причин, по которым матч не должен состояться в Польше.

Первый матч между «Лехом» и «Шахтером» состоится в Познани 12 марта, а ответная игра пройдет в Кракове спустя неделю, 19 марта.

По теме:
Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата
Шахтер Донецк Шахтер - Лех Лех Познань стадионы Лига конференций
Алексей Сливченко Источник: Sportowe Fakty
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Футбол | 02 марта 2026, 14:30 10
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Известный украинский клуб может прекратить свое существование

Мужская и женская команда «Ворсклы» с высокой вероятностью не доиграют нынешний сезон

ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02 марта 2026, 08:42 5
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026

Нигерия может заменить Иран

Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02.03.2026, 21:32
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Футбол | 02.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Олимпийские игры | 02.03.2026, 06:22
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 15
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем