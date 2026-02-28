Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Лига конференций
28 февраля 2026, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 12:00
1314
2

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе

Матч может состояться в Измире, если на это согласится УЕФА

28 февраля 2026, 11:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 12:00
1314
2 Comments
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
x.com/GazeteNefesSpor. Мехмет Сепил

Почетный президент турецкого футбольного клуба «Гезтепе» Мехмет Сепил прокомментировал слова главного тренера «Шахтера» Арды Турана о желании донецкого клуба провести ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» в Измире.

«Мы были бы очень рады принять донецкий «Шахтер» и Арду Турана на нашем домашнем стадионе. Конечно, сначала необходимо получить разрешение от УЕФА. Арда Туран – футбольная фигура, которую мы все любим. Он также очень любит «Гезтепе» и наших болельщиков. Он тот, кто поет наш «Гимн восстания». Мы, как «Гезтепе», были бы рады принять его здесь», – сообщил Сепил.

Накануне в результате жеребьевки Лиги конференций стало известно, что соперником «Шахтера» по 1/8 финала станет «Лех» из Познани. Учитывая тот факт, что свои номинально домашние матчи «горняки» в еврокубках в текущем сезоне проводили в Кракове, главный тренер команды Арда Туран задумался над тем, чтобы ответную игру с «Лехом» провести в другой стране, что не давало бы сопернику преимущество в большем количестве болельщиков на трибунах.

По теме:
Защитник Вереса пояснил поражение от Шахтера: «Настроение негативное»
Шахтер во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф
ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК
Шахтер Донецк Шахтер - Лех стадионы Лига конференций Лех Познань Гезтепе Арда Туран
Алексей Сливченко Источник: Sözcü
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением
Футбол | 28 февраля 2026, 04:30 7
«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением
«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением

Романчук – о Джуджаке

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27 февраля 2026, 19:27 5
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»

Президент киевского клуба рассказал о трансферной политике и ситуации с Джастином Лонвейком

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27.02.2026, 11:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с украинцем
Футбол | 28.02.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с украинцем
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
урря!
Ответить
0
antt
Ну це вже по факту не будуть єврокубки, бо місто в Азії. Хай там свої турецькі клуби можуть брати участь в європейських турнірах.
Ответить
-2
Популярные новости
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 25
Другие виды
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 7
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем