В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе

Почетный президент турецкого футбольного клуба «Гезтепе» Мехмет Сепил прокомментировал слова главного тренера «Шахтера» Арды Турана о желании донецкого клуба провести ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» в Измире.

«Мы были бы очень рады принять донецкий «Шахтер» и Арду Турана на нашем домашнем стадионе. Конечно, сначала необходимо получить разрешение от УЕФА. Арда Туран – футбольная фигура, которую мы все любим. Он также очень любит «Гезтепе» и наших болельщиков. Он тот, кто поет наш «Гимн восстания». Мы, как «Гезтепе», были бы рады принять его здесь», – сообщил Сепил.

Накануне в результате жеребьевки Лиги конференций стало известно, что соперником «Шахтера» по 1/8 финала станет «Лех» из Познани. Учитывая тот факт, что свои номинально домашние матчи «горняки» в еврокубках в текущем сезоне проводили в Кракове, главный тренер команды Арда Туран задумался над тем, чтобы ответную игру с «Лехом» провести в другой стране, что не давало бы сопернику преимущество в большем количестве болельщиков на трибунах.