Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 февраля 2026, 18:25 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:42
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран хотел бы перенести домашний матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха в Турцию.

Тренер не хочет, чтобы обе встречи с польским соперником прошли на стадионах Польши. У Турана уже даже есть вариант, где принимать соперника.

«Лига конференций? Не сыграем с турецким Самсунспором, где президент клуба – мой друг. Лех – сложный соперник, организованная команда. Конечно, из-за войны оба матча должны пройти в Польше, но мы думаем, можем ли мы перенести домашнюю встречу в турецкий Измир на арену Гезтепе».

«Посмотрим перед самим матчем. Но точно нам будет сложно с этим противником», – сказал Туран.

Шахтер домашние матчи основного этапа Лиги конференций проводил в Кракове.

Лех Познань Шахтер Донецк Лига конференций Украинская Премьер-лига Арда Туран
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
SamojlovS
Цікаво: з турками краще було б грати в Польші, а коли нам поляки - то в Туреччині.  
