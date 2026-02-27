Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Наставник Шахтера Арда Туран хотел бы перенести домашний матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха в Турцию.

Тренер не хочет, чтобы обе встречи с польским соперником прошли на стадионах Польши. У Турана уже даже есть вариант, где принимать соперника.

«Лига конференций? Не сыграем с турецким Самсунспором, где президент клуба – мой друг. Лех – сложный соперник, организованная команда. Конечно, из-за войны оба матча должны пройти в Польше, но мы думаем, можем ли мы перенести домашнюю встречу в турецкий Измир на арену Гезтепе».

«Посмотрим перед самим матчем. Но точно нам будет сложно с этим противником», – сказал Туран.

Шахтер домашние матчи основного этапа Лиги конференций проводил в Кракове.