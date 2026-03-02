ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 марта 2026, 22:02 | Обновлено 02 марта 2026, 22:04
8

Горняки сыграют в Кракове

ФК Шахтер

«Шахтер» Донецк определился с местом проведения номинально домашнего матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против «Леха» Познань.

Встреча состоится 19 марта в 22:00 на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Первый поединок команды сыграют 12 марта в 19:45.

Ранее главный тренер «горняков» Арда Туран заявлял, что хотел бы избежать проведения двух матчей в Польше и рассматривал вариант со стадионом Гезтепе в Измире. После этого турецкие фанаты поддержали дончан баннером с надписью «Наш дом – ваш дом».

По теме:
Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии
Вариантов не было. Шахтер не мог перенести матч против Леха в Турцию
Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?
Футбол | 02 марта 2026, 21:19 1
Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?
Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?

Вингер тренируется на поле клуба «Аксбридж»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02 марта 2026, 07:01 15
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»

Известный тренер поддержал Гераскевича в ситуации с Бубкой

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02.03.2026, 00:02
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Футбол | 02.03.2026, 09:29
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Футбол | 02.03.2026, 17:05
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zelander
Шахтар такий же крутий як Усик тому без проблем поб'є суперника на їхній території
Ответить
+16
Magamed
Ихняя крот-паляна известно где, вперёд и с песней в родную нору.
Ответить
0
sashav2007
Не кажіть "гоп", але Шахта, це не рівень Леху. Головне, щоб не злили 
Ответить
0
Євгеній Січкаренко
Все буде добре
Ответить
0
Fan_A_tik
Будем бить врага на ихней земле!
Ответить
0
Антирашист=Антиузкій
Український клуб має поплатитись шляхтичам за все.
За вікові утиски.
За полонізацію.
За наше зерно
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
И хорошо, унизим их в ихней же стране. Первый случай в истории еврокубков когда раунд плей-офф одна команда играла обе игры дома и которую повозили по газону и вынесли.
Ответить
-2
Remark
Ихней 😅
Ответить
-4
Популярные новости
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 5
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 24
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 25
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
