ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Горняки сыграют в Кракове
«Шахтер» Донецк определился с местом проведения номинально домашнего матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против «Леха» Познань.
Встреча состоится 19 марта в 22:00 на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Первый поединок команды сыграют 12 марта в 19:45.
Ранее главный тренер «горняков» Арда Туран заявлял, что хотел бы избежать проведения двух матчей в Польше и рассматривал вариант со стадионом Гезтепе в Измире. После этого турецкие фанаты поддержали дончан баннером с надписью «Наш дом – ваш дом».
