Фанаты Гезтепе адресовали важное послание Шахтеру при помощи баннера

Лига конференций
01 марта 2026, 21:01 |
В Турции будут рады видеть «горняков» в домашних для них матчах Лиги конференций

01 марта 2026, 21:01 |
Getty Images/Global Images Ukraine

История с потенциальным переносом домашних матчей «Шахтера» в текущем розыгрыше Лиги конференций из польского Кракова в турецкий Измир получила продолжение.

Все началось после жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций, когда в соперники украинской команде выпал польский «Лех».

Комментируя это событие, а также преимущество, которое может получить соперник за счет большего числа фанатов даже в номинально выездном матче, главный тренер «Шахтера» Арда Туран заявил, что хотел бы сыграть эту игру в Измире на стадионе «Гезтепе».

После этого положительно по поводу данной инициативы отозвался почетный президент «Гезтепе» Мехмет Сепил, а фанаты турецкой команды на вчерашней игре Суперлиги против «Эюпспора» вывесили баннер, адресованный «Шахтеру». На нем было написано лишь пять слов на английском: «Наш дом – это ваш дом».

Как сообщают турецкие СМИ, инициатива с проведением домашнего матча против «Леха» в Измире сперва должна получить одобрение со стороны УЕФА. Вердикт главного футбольного органа континента по этому поводу ожидается в ближайшие дни.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
