Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й минуте безумном матче против Ромы

Чемпионат Италии
Рома
01.03.2026 21:45 – FT 3 : 3
Ювентус
Италия
01 марта 2026, 23:39 | Обновлено 02 марта 2026, 00:15
Встреча 27-го тура Серии А завершилась со счетом 3:3, ничью туринцам подарил Гатти

Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус вырвал ничью в матче 27-го тура Серии А 2025/26 проти римской Ромы на 90+6-й минуте.

Встреча прошла на стадионе Олимпико в столице Италии и завершилась со счетом 3:3.

Решающий гол, который принес туринца одно очко, на 90+3-й минуте забил Федерико Гатти.

Помимо Гатти, в составе старой синьоры отличились Франсишку Консейсау и Жереми Бога. У волков мячи оформили Уэсли Франса, Эван Ндика и Дониелл Мален.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик не попал в заявку на игру и проджолжает восстанавливаться от травмы.

В таблице чемпионата Италии Рома с 51 очком занимает четвертое место. У Ювентуса 47 баллов и шестая позиция.

Топ-7 Серии А 2025/26: Интер (67), Милан (57), Наполи (53), Рома (51), Комо (48), Ювентус (47), Аталанта (45).

1 марта также состоялоь еще три поединка 27-го тура национального итальянского первенства: Милан одолел Кремонезе 2:0, Сассуоло выиграла у Атаалнты 2:1, Торино справился с Лацио 2:0.

Серия А 2025/26. 27-й тур, 1 марта

Рома – Ювентус – 3:3

Голы: Уэсли Франса, 39, Ндика, 54, Мален, 65 – Консейсау, 47, Бога, 78, Гатти, 90+3

Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Даниэле Гиларди, 74), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини (Брайан Сарагоса, 90), Уэсли Франса, Никколо Пизилли, Куадио Коне, Бриан Кристанте (Ниль Эль-Айнауи, 74), Дониелл Мален

Ювентус: Маттиа Перин, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Луа Опенда, 88), Глейсон Бремер (Федерико Гатти, 88), Пьер Калулу, Кефрен Тюрам-Юльен (Фабио Миретти, 72), Тен Копмейнерс, Вестон МакКенни, Шику Консейсау (Эдон Жегрова, 72), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид (Жереми Бога, 63)

Предупреждения: Уэсли Франса (27)

ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы
ВИДЕО. Пушка Консейсау. Рома и Ювентус забили по голу на старте 2-го тайма
Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону
Ювентус Рома Рим Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Федерико Гатти Франсишку Консейсау Жереми Бога Уэсли Франса Дониелл Мален Эван Ндика Артем Довбик
Даниил Агарков
