  4. Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
01.03.2026 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 марта 2026, 10:37 |
17
0

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 21:45 поединок Серии А

01 марта 2026, 10:37 |
17
0
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Ювентус
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.76 для Ромы и 2.95 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Кремонезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Худший игрок матча. Обнародована оценка Малиновского за поединок с Интером
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн Ювентус Рома - Ювентус
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
