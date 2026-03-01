Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
