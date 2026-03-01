Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
01.03.2026 21:45 - : -
Ювентус
Италия
01 марта 2026, 13:08 | Обновлено 01 марта 2026, 13:09
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 27-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

Команда провела непростой прошлый сезон, когда дважды меняла наставника. В итоге с Раньери получилось явно прибавить. Но, как иногда бывает именно с Клаудио, не дотянули до настоящего успеха совсем немного – в одно очко уступили «Ювентусу» в споре за четвертое место. В итоге снова итальянцы ограничились только Лигой Европы. И, кстати, не выставляя там всех игроков основы, удачно провели основной раунд – в плей-офф стартуют только в этом месяце.

Но все равно для Гасперини, нового наставника, в приоритете Серия А. Зимой он получил удачное усиление в лице Малена – тем более что Довбик снова выбыл из строя по здоровью. И, взяв несколько побед в крайних турах при ничьей с «Наполи», римский клуб закрепился в квартете лидеров. И сейчас получает шанс оторваться от одного из преследователей.

«Ювентус»

Клуб в начале уже этого сезона в очередной раз сменил наставника. Тудор, что пришел год назад, хорошо начинал – уже упоминалась победа в гонке с конкурентом из столицы за четвертое место. Но потом Игор только разочаровывал, и в итоге его уволили ради приглашения Спаллетти.

Вроде бы опытный Лучано все наладил. Но как же все развалилось в последние недели! Сначала были 0-3 в кубке с «Аталантой». Если их хотели оправдать сбросом балласта ради Серии А, но уже после вылета футболисты ограничились ничьей с «Лацио» и проиграли «Интеру» и «Комо». У них при этом почти получился подвиг в Лиге чемпионов, но, забив трижды «Галатасараю» вдесятером после 2-5 в Стамбуле, итальянцы выдохлись. В экстра-тайме уже турки провели пару голов, в итоге обеспечив себе комфортный проход в следующий раунд.

Статистика личных встреч

Из десяти крайних поединков у «Ювентуса» половина побед, в том числе и в декабре, при единственном поражении весной 2023-го года.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд приличными коэффициентами: 2.74 для Ромы и 3.95 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что тут шансы пары будут примерно равными. Как правило, столь важные поединки грандов не зрелищные – вот и здесь стоит применить «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,69).

Прогноз Sport.ua
Рома
1 марта 2026 -
21:45
Ювентус
Тотал меньше 2,5 1,69
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
