Рома – Ювентус – 3:3. Триллер в Риме с голом на 90+3-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А 2025/26
1 марта Рома и Ювентус расписали голевую ничью на стадионе Олимпико в Риме.
Матч 27-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 3:3.
Спасительный гол для туринцев на 90+3-й минуте забил Федерико Гатти.
Серия А 2025/26. 27-й тур, 1 марта
Рома – Ювентус – 3:3
Голы: Уэсли Франса, 39, Ндика, 54, Мален, 65 – Консейсау, 47, Бога, 78, Гатти, 90+3
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Уэсли Франса, 39 мин.
ГОЛ! 1:1 Консейсау, 47 мин.
ГОЛ! 2:1 Ндика, 54 мин.
ГОЛ! 3:1 Мален, 65 мин.
ГОЛ! 3:2 Бога, 78 мин.
ГОЛ! 3:3 Гатти, 90+3 мин.
События матча
