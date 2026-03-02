Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Ювентус – 3:3. Триллер в Риме с голом на 90+3-й. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Рома
01.03.2026 21:45 – FT 3 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 марта 2026, 02:37 |
25
0

Рома – Ювентус – 3:3. Триллер в Риме с голом на 90+3-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А 2025/26

02 марта 2026, 02:37 |
25
0
Рома – Ювентус – 3:3. Триллер в Риме с голом на 90+3-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта Рома и Ювентус расписали голевую ничью на стадионе Олимпико в Риме.

Матч 27-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спасительный гол для туринцев на 90+3-й минуте забил Федерико Гатти.

Серия А 2025/26. 27-й тур, 1 марта

Рома – Ювентус – 3:3

Голы: Уэсли Франса, 39, Ндика, 54, Мален, 65 – Консейсау, 47, Бога, 78, Гатти, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Уэсли Франса, 39 мин.

ГОЛ! 1:1 Консейсау, 47 мин.

ГОЛ! 2:1 Ндика, 54 мин.

ГОЛ! 3:1 Мален, 65 мин.

ГОЛ! 3:2 Бога, 78 мин.

ГОЛ! 3:3 Гатти, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Ювентус).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Куадио Коне.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома), асcист Лоренцо Пеллегрини.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус), асcист Глейсон Бремер.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Никколо Пизилли.
По теме:
ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой
Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й минуте безумном матче против Ромы
ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы
Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Жереми Бога Артем Довбик Рома - Ювентус Дониелл Мален Федерико Гатти Франсишку Консейсау Эван Ндика Уэсли Франса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01 марта 2026, 07:03 5
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном

Титул WBC на кону не будет стоять

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 3
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

Украинский боксер: «Сергей Назарович Бубка – легенда спорта»
Другие виды | 01.03.2026, 16:50
Украинский боксер: «Сергей Назарович Бубка – легенда спорта»
Украинский боксер: «Сергей Назарович Бубка – легенда спорта»
Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Футбол | 01.03.2026, 23:52
Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 20
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 102
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем