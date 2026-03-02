1 марта Рома и Ювентус расписали голевую ничью на стадионе Олимпико в Риме.

Матч 27-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 3:3.

Спасительный гол для туринцев на 90+3-й минуте забил Федерико Гатти.

Серия А 2025/26. 27-й тур, 1 марта

Рома – Ювентус – 3:3

Голы: Уэсли Франса, 39, Ндика, 54, Мален, 65 – Консейсау, 47, Бога, 78, Гатти, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Уэсли Франса, 39 мин.

ГОЛ! 1:1 Консейсау, 47 мин.

ГОЛ! 2:1 Ндика, 54 мин.

ГОЛ! 3:1 Мален, 65 мин.

ГОЛ! 3:2 Бога, 78 мин.

ГОЛ! 3:3 Гатти, 90+3 мин.