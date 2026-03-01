Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы
Италия
01 марта 2026, 23:27 | Обновлено 01 марта 2026, 23:33
ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы

В составе римлян на 65-й забил Дониелл Мален, у туринцев отличился Жереми Бога (78-я)

ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома и Ювентус продолжают забивать в центральном матче 27-го тура Серии А 2025/26.

На 65-й миунте третий мяч для римлян оформл Дониелл Мален, а уже на 78-й второй для туринцев положил Жереми Бога.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рома побеждает Ювентус за 10 минут до завершения основного времени со счетом 3:2.

Встреча волков и старой синьоры проходит 1 марта на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток был дан в 21:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы

Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й минуте безумном матче против Ромы
ВИДЕО. Пушка Консейсау. Рома и Ювентус забили по голу на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Рома выиграла первый тайм у Ювентуса благодаря топ-голу Уэсли Франса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
