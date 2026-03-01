Рома и Ювентус продолжают забивать в центральном матче 27-го тура Серии А 2025/26.

На 65-й миунте третий мяч для римлян оформл Дониелл Мален, а уже на 78-й второй для туринцев положил Жереми Бога.

Рома побеждает Ювентус за 10 минут до завершения основного времени со счетом 3:2.

Встреча волков и старой синьоры проходит 1 марта на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток был дан в 21:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Большое шоу в Риме: как Рома и Ювентус забили четвертый и пятый голы