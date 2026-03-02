Италия02 марта 2026, 01:04 |
ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой
Федерико вырвал одно очков для туринцев в поединке 27-го тура Серии А
02 марта 2026, 01:04 |
1 марта Федерико Гатти спас Ювентус от поражения в матче 27-го тура Серии А 2025/26 против Ромы.
Гатти забил на 90+3-й минуте и принес туринцам ничью – встреча завершилась со счетом 3:3.
Для Федерико этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.
Рома побеждала 3:1 до 78-й и позволила старой синьоре оформить камбек.
