1 марта Федерико Гатти спас Ювентус от поражения в матче 27-го тура Серии А 2025/26 против Ромы.

Гатти забил на 90+3-й минуте и принес туринцам ничью – встреча завершилась со счетом 3:3.

Для Федерико этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома побеждала 3:1 до 78-й и позволила старой синьоре оформить камбек.

ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой