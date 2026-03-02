Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой
Италия
02 марта 2026, 01:04
ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой

Федерико вырвал одно очков для туринцев в поединке 27-го тура Серии А

ВИДЕО. Как Гатти забил на 90+3-й и принес Ювентусу ничью в матче с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта Федерико Гатти спас Ювентус от поражения в матче 27-го тура Серии А 2025/26 против Ромы.

Гатти забил на 90+3-й минуте и принес туринцам ничью – встреча завершилась со счетом 3:3.

Для Федерико этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома побеждала 3:1 до 78-й и позволила старой синьоре оформить камбек.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
