Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Украина. Премьер лига
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо

Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Свое 86-летие отмечает легендарный футболист и наставник киевского «Динамо» – Йожеф Сабо.

Сабо родился 29 февраля 1940 года в Ужгороде. В течение 1959–1969 годов защищал цвета Динамо Киев, вместе с «бело-синими» четыре раза становился чемпионом. Особое место в его карьере занимает сезон 1961 года, когда команда впервые в истории завоевала золото чемпионата СССР.

После провозглашения независимости Украины Сабо уже как главный тренер приводил киевлян к победам в национальном первенстве и триумфу в Кубке страны. Кроме того, он работал наставником национальной сборной Украины.

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением к Йожефу Сабо и поздравило его с праздником.

«Уважаемый Йожеф Йожефович!

По случаю Вашего дня рождения примите от всей динамовской семьи самые искренние поздравления и самые теплые пожелания!

Вы без всяких сомнений являетесь легендарной фигурой не только для киевского «Динамо», но и для всего украинского футбола. Не одно поколение поклонников футбола ассоциирует Вас с самыми выдающимися моментами в истории «Динамо». Вы запечатлели свое имя в истории, став важной частью команды, которая принесла «Динамо» первый чемпионский титул.

Спортивное сообщество ценит и уважает Вас не только за игровые и тренерские достижения, но и за Ваш профессионализм, искренность, внимательность, доброжелательность и патриотизм.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, благополучия, а самое главное - мирного неба над головой и скорейшего возвращения к привычной и спокойной жизни в родной Украине!» – говорится в обращении киевлян.

Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
easterly
Гарний тролінг головного підспівувача ржавих
Ответить
0
New Zelander
Вітаю мого земляка з днюхою! 
Ответить
-1
