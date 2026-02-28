Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Тренер – о спорном эпизоде в матче «Динамо» – «Эпицентр»
Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил решение назначить пенальти в матче «Динамо» – «Эпицентр» (4:0), который реализовал Владимир Бражко.
«Отдельно хочу сказать о назначении 11-метрового. По моему мнению, арбитр ошибочно указал на отметку. Уверен, что этот гол не повлиял бы на итоговый результат. Однако мне стыдно за такие решения. В этом эпизоде игрок атаки пытался выбить мяч из чужой штрафной площадки, и все решали доли секунды, кто первым будет на мяче.
Ну нельзя давать такие фолы. Почему наших арбитров практически не приглашают работать в Европе? Да потому, что наши рефери не понимают развития футбола», – сказал Сабо.
