Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»

Тренер – о спорном эпизоде в матче «Динамо» – «Эпицентр»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил решение назначить пенальти в матче «Динамо» – «Эпицентр» (4:0), который реализовал Владимир Бражко.

«Отдельно хочу сказать о назначении 11-метрового. По моему мнению, арбитр ошибочно указал на отметку. Уверен, что этот гол не повлиял бы на итоговый результат. Однако мне стыдно за такие решения. В этом эпизоде игрок атаки пытался выбить мяч из чужой штрафной площадки, и все решали доли секунды, кто первым будет на мяче.

Ну нельзя давать такие фолы. Почему наших арбитров практически не приглашают работать в Европе? Да потому, что наши рефери не понимают развития футбола», – сказал Сабо.

По теме:
ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»
Тренер Александрии: «Качество футбола – нулевое. Знаю причину»
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Динамо Киев Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский пенальти Владимир Бражко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
