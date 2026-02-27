Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром

Только что «Динамо» завершило свой второй матч в весенней части чемпионата. На своем поле подопечные Игоря Костюка выиграли у «Эпицентра» со счетом 4:0. Своей оценкой прошедшей игре и, в частности, действиям «бело-синих», эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный отечественный тренер Йожеф Сабо.

– Трудно давать оценку матчу, в котором один соперник намного слабее другого, – сказал Сабо. – Если до перерыва «Эпицентр» еще кое-как держался, то на второй тайм гостей не хватило.

Отдельно хочу сказать о назначении 11-метрового. На мой взгляд, арбитр ошибочно указал на точку. Уверен, что этот гол не повлиял бы на итоговый результат. Тем не менее, мне стыдно за такие решения. В этом эпизоде игрок атаки пытался выбить мяч от чужих ворот, и все решали доли секунды, кто первым будет на мяче. Ну, нельзя давать такие фолы. Почему наших арбитров практически не приглашают работать в Европе? Да потому, что наши рефери не понимают развитие футбола.

Возвращаясь к игре, то интригу в мачте убил второй гол киевлян. Отдельно хотел бы выделить выход на поле Ярмоленко. Я снимаю перед ним шляпу. Да, он на финише своей футбольной карьеры, но мастерство, как говорится, не пропьешь (улыбается). У него был один шанс забить и он его реализовал. Молодец!

Что касается общей картины, то пока рано говорить о прогрессе «Динамо». Да, результат есть, но опять же, соперники были не те, чтобы указать на проблемы, если они есть. В этом плане интересным будет матч киевлян в следующем туре против одного из конкурентов «Полесья».