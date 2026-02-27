Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 15:37 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:40
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром

Авторитетный отечественный тренер считает, что о прогрессе киевлян говорить пока рано

Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Динамо. Динамо – Эпицентр

Только что «Динамо» завершило свой второй матч в весенней части чемпионата. На своем поле подопечные Игоря Костюка выиграли у «Эпицентра» со счетом 4:0. Своей оценкой прошедшей игре и, в частности, действиям «бело-синих», эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный отечественный тренер Йожеф Сабо.

– Трудно давать оценку матчу, в котором один соперник намного слабее другого, – сказал Сабо. – Если до перерыва «Эпицентр» еще кое-как держался, то на второй тайм гостей не хватило.

Отдельно хочу сказать о назначении 11-метрового. На мой взгляд, арбитр ошибочно указал на точку. Уверен, что этот гол не повлиял бы на итоговый результат. Тем не менее, мне стыдно за такие решения. В этом эпизоде игрок атаки пытался выбить мяч от чужих ворот, и все решали доли секунды, кто первым будет на мяче. Ну, нельзя давать такие фолы. Почему наших арбитров практически не приглашают работать в Европе? Да потому, что наши рефери не понимают развитие футбола.

Возвращаясь к игре, то интригу в мачте убил второй гол киевлян. Отдельно хотел бы выделить выход на поле Ярмоленко. Я снимаю перед ним шляпу. Да, он на финише своей футбольной карьеры, но мастерство, как говорится, не пропьешь (улыбается). У него был один шанс забить и он его реализовал. Молодец!

Что касается общей картины, то пока рано говорить о прогрессе «Динамо». Да, результат есть, но опять же, соперники были не те, чтобы указать на проблемы, если они есть. В этом плане интересным будет матч киевлян в следующем туре против одного из конкурентов «Полесья».

Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Ярмоленко Игорь Костюк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Пів години і є вже в'ю від їжачка. Може його записали ще до матчу?? Дідусь вже сам собі протирічить.. Визнає, що захисник не встиг на долю секунди і вдарив по нозі. Тоді що це, якщо не пенальті??
Ответить
+6
Istm
Щось не те знову несе Сабо. Був удар по нозі піднятою над газоном ногою, ще й досить ризикований. Яка різниця, які "частки секунди". Пенальті безсумнівний. у м'яч гри не було.
Ответить
+4
vbrjkf
Ну, як же без ложки дьогтю...
Ответить
+2
easterly
Цікаво: текст придумав демянчук на льоту чи всією кумпанією наверстали?
Ответить
+2
Alex
Старий маразматік. Як це не було пенальті.Гравець Епіцентра грав в ногу,не торкнувся м'яча. Пенальті!
Ответить
+2
Умник
Оце Людина, оце думка
Ответить
-2
