Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

«Динамо» Киев отклонило предложение от представителя МЛС по трансферу защитника Константина Вивчаренко.

Как сообщил ТаТоТаке, 22-летний защитник мог продолжить карьеру в «Филадельфия Юнион». Американский клуб предложил киевлянам вариант платной аренды с последующей опцией выкупа в летнее трансферное окно.

По имеющейся информации, общая сумма потенциальной сделки с учетом будущего выкупа превышала 5 миллионов долларов. Впрочем, в столичном клубе дали понять, что готовы рассматривать только полноценную продажу игрока и за более высокую компенсацию.