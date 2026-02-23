Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»
«Динамо» Киев отклонило предложение от представителя МЛС по трансферу защитника Константина Вивчаренко.
Как сообщил ТаТоТаке, 22-летний защитник мог продолжить карьеру в «Филадельфия Юнион». Американский клуб предложил киевлянам вариант платной аренды с последующей опцией выкупа в летнее трансферное окно.
По имеющейся информации, общая сумма потенциальной сделки с учетом будущего выкупа превышала 5 миллионов долларов. Впрочем, в столичном клубе дали понять, что готовы рассматривать только полноценную продажу игрока и за более высокую компенсацию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец вернется в Барселону, но в новой роли
Наставник киевлян тренирует команду на русском языке