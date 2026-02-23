Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
23 февраля 2026, 23:13 |
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

«Динамо» Киев отклонило предложение от представителя МЛС по трансферу защитника Константина Вивчаренко.

Как сообщил ТаТоТаке, 22-летний защитник мог продолжить карьеру в «Филадельфия Юнион». Американский клуб предложил киевлянам вариант платной аренды с последующей опцией выкупа в летнее трансферное окно.

По имеющейся информации, общая сумма потенциальной сделки с учетом будущего выкупа превышала 5 миллионов долларов. Впрочем, в столичном клубе дали понять, что готовы рассматривать только полноценную продажу игрока и за более высокую компенсацию.

По теме:
Оболонь нашла замену матчу против Александрии
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Экс-арбитр ФИФА рассказал, грозит ли Александрии техническое поражение
Константин Вивчаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Prokop_Andriy
ну 5 лямів для Вівчаренка загалом непогана ціна, але звісно що Суркіс не відпустить)
Ответить
+1
Roman
5 лямів цілком адекватна ціна за нього
Ответить
+1
Sergei Aalst
Михавко все ,, ведут,,? когда уже будет набивать процент точности пасов в Ливерпуле? 
Ответить
0
Richard Lewis
“Разве я плохой бизнесмен” strikes back 
Ответить
-2
