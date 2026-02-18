Мбаппе – о расистском конфликте: Я лично был свидетелем этого и все слышал

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе по завершении первой встречи плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0) заявил, что форвард лиссабонского клуба Джанлука Престианни пять раз допустил расистское оскорбление в адрес Винисиуса Жуниора.

«Престианни обозвал Винисиуса обезьяной целых пять раз! Пять! Я лично был свидетелем этого и все слышал. Он пытался скрыть свои слова, прикрывая лицо футболкой, чтобы избежать огласки, однако его реакция после финального свистка, выражение лица и поведение говорят сами за себя. Его лицо не лжет», – подчеркнул Мбаппе.