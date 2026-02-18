Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 03:04 |
Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»

Тренер Бенфики прокомментировал свою красную карточку, полученную в поединке против Реала

Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал свою красную карточку, полученную в поединке Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

На 85-й минуте встречи вингер мадридцев Винисиус Жуниор ударом по ногам сзади уронил полузащитника лиссабонцев Ричарда Риоса на границе штрафной площади.

Судья Франсуа Летексье не стал наказывать бразильца карточкой, хотя у того уже было предупреждение на 50-й минуте за провокационное празднование гола с угловым флажком и стычку с Джанлукой Престианни.

После этого эпизода Моуриньо подбежал к резервному арбитру с активными протестами, за что удостоился желтой карточки. Сразу после этого тренер высказал претензии лично Летексье и мгновенно получил второе предупреждение, повлекшее удаление.

«Меня выгнали с поля за то, что я озвучил очевидные вещи. У рефери был список игроков «Реала», где значилось, что Тчуамени, Хейсену и Каррерасу нельзя давать желтые карточки (иначе они пропустили бы следующую игру).

За моими плечами 1400 матчей на тренерском мостике, и я прекрасно понимаю, кому разрешено, а кому запрещено показывать «горчичники». Мы все понимаем, как это устроено. «Реал» заслужил этот результат.

В ответной игре меня не будет на лавке, я не смогу попасть в раздевалку и быть с коллективом. Это тяжело, но мой штаб справится», – поделился Моуриньо в беседе с Movistar.

ВИДЕО. Отаменди провоцировал Винисиуса демонстрируя свою татуировку
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой
Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой
Бенфика Жозе Моуриньо Реал Мадрид Джанлука Престианни Винисиус Жуниор Франсуа Летексье Орельен Тчуамени Дин Хейсен Альваро Каррерас
Михаил Олексиенко Источник: Marca
