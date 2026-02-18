Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал свою красную карточку, полученную в поединке Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

На 85-й минуте встречи вингер мадридцев Винисиус Жуниор ударом по ногам сзади уронил полузащитника лиссабонцев Ричарда Риоса на границе штрафной площади.

Судья Франсуа Летексье не стал наказывать бразильца карточкой, хотя у того уже было предупреждение на 50-й минуте за провокационное празднование гола с угловым флажком и стычку с Джанлукой Престианни.

После этого эпизода Моуриньо подбежал к резервному арбитру с активными протестами, за что удостоился желтой карточки. Сразу после этого тренер высказал претензии лично Летексье и мгновенно получил второе предупреждение, повлекшее удаление.

«Меня выгнали с поля за то, что я озвучил очевидные вещи. У рефери был список игроков «Реала», где значилось, что Тчуамени, Хейсену и Каррерасу нельзя давать желтые карточки (иначе они пропустили бы следующую игру). За моими плечами 1400 матчей на тренерском мостике, и я прекрасно понимаю, кому разрешено, а кому запрещено показывать «горчичники». Мы все понимаем, как это устроено. «Реал» заслужил этот результат. В ответной игре меня не будет на лавке, я не смогу попасть в раздевалку и быть с коллективом. Это тяжело, но мой штаб справится», – поделился Моуриньо в беседе с Movistar.